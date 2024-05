Odsúdili muža, ktorý pred nemocnicou nenávistnými prejavmi podporoval útok na Fica

Okresný súd Banská Bystrica odsúdil v rámci takzvaného superrýchleho konania Ivana Č. za to, že schvaľoval útok na predsedu vlády Roberta Fica.

Ako na sociálnej sieti informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, za prečin schvaľovania trestného činu uložil súd odsúdenému nepodmienečný trest tri mesiace väzenia so zaradením do ústavu so stredným stupňom stráženia.

„Ivan Č. sa trestného činu dopustil tým, že vo štvrtok 16. mája pred budovou fakultnej nemocnice F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, v ktorej bol hospitalizovaný predseda vlády Robert Fico po vraždenom útoku na jeho osobu 15.mája, v prítomnosti desiatok osôb v dôsledku nesúhlasu s politikou predsedu vlády SR k davu kričal – „tu leží Fico“, „nech skape!“, „nech zdochne!“, „mali ho dokončiť“, „dobre mu tak, mali ho streliť do hlavy“, ako aj ďalšie výroky, ktorými schvaľoval a podporoval útok na predsedu vlády SR,“ napísal Žilinka.

Incident sa stal v stredu 15. mája po výjazdovom zasadnutí vlády v Handlovej, keď Juraj C. na Fica päťkrát vystrelil. Premiér následne absolvoval päťhodinovú operáciu v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a je vo vážnom stave.

Útočníka na mieste zadržali. Polícia následne obvinila Juraja C. z úkladnej vraždy z pomsty na chránenej osobe v štádiu pokusu. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 25 rokov väzenia až doživotie. Špecializovaný trestný súd ho v sobotu 18. mája vzal do väzby.