Kto je Ursula von der Leyenová? Hrdá stará mama, ktorá pred eurovoľbami zmenila imidž

Do eurovolieb ostáva niečo vyše mesiaca a tím predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej sa snaží zmeniť jej imidž. Ako píše portál Politico, z tvrdej šéfky krízového manažmentu chcú spraviť osobnejšiu a srdečnejšiu matku a starkú, ktorej cieľom je, aby rodina vyrastala v bezpečnej a prosperujúcej Európe.

Ide o návrat k jej koreňom, nakoľko sedemnásobná matka riadila od roku 2019 Eurokomisiu v čase pandémie, ruskej invázie na Ukrajinu a aj počas krízy. Stala sa známou vďaka svojej sebadisciplíne a tiež spaním v sídle Komisie počas dlhých pracovných dní a víkendov.

Je to však v ostrom kontraste s tým, keď sa v roku 2008 ako ministerka pre rodinu nechala vytiahnuť z odpadkového koša hercom Hughom Jackmanom.

Teraz má však novú webovú stránku so sloganom „Ursula 2024“. Je v jasných farbách a logo tvorí kruh so zlatými hviezdami, ktoré odkazuje na vlajku Európskej únie. Jej vyhlásenia sú dokonca podpísané vlastnoručným autogramom šéfky.

Hlavný hovorca kampane Alexander Winterstein povedal novinárom, že „kľúčový je osobný prvok“. „Ľudia ju poznajú ako prezidentku Komisie,“ uviedol Winterstein. „Čo ľudia zrejme nevedia, je to, akou osobou je v skutočnosti… Kto je Ursula von der Leyenová?“

Brusel môže táto stratégia kampane zameraná na osobný a rodinný život prekvapiť, ale nejde o nič nové v prípade von der Leyenovej. Ešte pred vstupom do európskej politiky bola totiž známa v Nemecku.

Ursula von der Leyenová, ktorá sa narodila v Bruseli a bola vyštudovanou lekárkou, sa stala súčasťou prvého kabinetu Angely Merkelovej ako ministerka pre rodinu. Tento post zastávala od roku 2005 a o štyri roky neskôr sa stala ministerkou práce. Viacerí však považujú krok vedľa, keď v roku 2014 prevzala ministerstvo obrany.

V týchto rokoch hovorila veľa o svojej rodine, svojich siedmich deťoch, a to hlavne vtedy, keď bola ministerkou pre rodinu. Oponenti ju kritizovali, že ju využíva vo svoj politický prospech.

Poukazovala tiež na ťažkosti spojených so skĺbením kariéry a rodičovstva, a to hlavne vtedy, keď bojovala za verejné škôlky. V nemeckej spoločnosti je dodnes citlivou témou, keď riešia zlepšovanie podmienok matiek, aby mohli zostať v plnom pracovnom nasadení.

