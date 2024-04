Voľby do europarlamentu by suverénne vyhralo Progresívne Slovensko, Hlas aj Smer by získali po tri mandáty

Ak by sa konali voľby do Európskeho parlamentu teraz, suverénne by ich vyhralo Progresívne Slovensko so ziskom 27,2 percenta hlasov. Hnutie by tak obsadilo päť poslaneckých kresiel v europarlamente. Druhý v poradí by bol Smer-SD s 15,2 percenta hlasov a ziskom troch mandátov.

Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24, ktorý zrealizovala od 9. do 16. apríla na vzorke 1 000 respondentov. Na treťom mieste by skončila strana Hlas-SD s podporou 14,2 percenta, čo by jej zaručilo tri poslanecké mandáty, rovnako ako Smeru-SD.

Po jednom mandáte by získali Republika (7,5 percenta), Kresťanskodemokratické hnutie (6,7 percenta), Sloboda a Solidarita (6,5 percenta) a Maďarská aliancia s rovnými piatimi percentami hlasov. Ďalšie strany, vrátane koaličnej Slovenskej národnej strany, by sa podľa prieskumu do europarlamentu nedostali.

Spolu 8,2 percenta respondentov uviedlo, že nepôjde voliť, 1,7 percenta nechcelo odpovedať a 13,3 percenta opýtaných nevedeli, koho by išli voliť. Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať 8. júna, Slováci si v nich zvolia 15 poslancov.