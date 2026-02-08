Bývalá lyžiarka Wolnerová exkluzívne pre SITA: Smutné zábery na Vonnovú, neviem, ako by som reagovala ako komentátorka - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Olympijský zjazd má za sebou súťaže mužov i žien. Táto disciplína tak pozná svojich víťazov i držiteľov strieborných aj bronzových medailí. V sobotu 7. februára sa tešil švajčiarsky reprezentant Franjo von Allmen. Na trati Stelvio zaznamenal miestami rýchlosť až 145 kilometrov za hodinu a cieľovú čiaru preťal v čase 1:51,61 min.
Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Taliani – druhý bol s mankom dvoch desatín sekundy Giovanni Franzoni a bronz si vybojoval Dominik Paris, ktorý za Von Allmenom zaostal o pol sekundy.
Až štvrtý skončil favorizovaný Švajčiar Marco Odermatt, na medailu mu chýbalo 20 stotín sekundy. Líder priebežného poradia Svetového pohára 2025/2026 a štvornásobný celkový víťaz seriálu mal v hornej časti trate solídne medzičasy, ale v druhej polovici svojej jazdy trochu stratil a na medailu to nestačilo.
Mužský zjazd pozorne sledovala aj bývalá slovenská lyžiarka Jana Wolnerová (rod. Gantnerová) a priznala, že je Švajčiarova fanúšička a je jej ľúto, že nezískal medailu, avšak má pred sebou ďalšie ZOH v budúcnosti, na ktorých môže zažiariť.
„Von Allmen dokázal stúpajúcu formu, dominoval v Crans Montane, teraz to len potvrdil. Franzoni má formu a prelomovú sezónu, v ktorej získal prvé pódium i víťazstvo vo Svetovom pohári a aj premiérový cenný kov na ZOH,“ uviedla Wolnerová pre agentúru SITA.
Hrôzostrašné zranenie Vonnovej
V nedeľu 8. februára triumfovala Američanka Breezy Johnsonová pred univerzálnou Nemkou Emmou Aicherovou a Taliankou Sofiou Goggiovou. Skvelý návrat zaznamenala po ťažkom zranení domáca lyžiarka Federica Brignoneová, ktorá skončila na 10. mieste.
Smutnou správou bol pád americkej legendy Lindsey Vonnovej, ktorá skončila prakticky hneď na začiatku trate v Cortine. Aktuálne 41-ročná športovkyňa si počas ostatného víkendu poranila koleno pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Koleno je pomáhala stabilizovať ochranná ortéza. Napriek nepriazni osudu sa postavila na štart, no koniec bol skorý a príliš krutý.
Priamo na trati Vonnovej pomáhali záchranári a napokon ju na nosidlách odviezol vrtuľník s pomocným personálom. Podľa televíznych záberoch kričala od bolesti. Rozsah jej zranení je zatiaľ neznámy.
„Škoda druhého miesta Aicherovej. Američanky boli silné. U Johnsonovej boli vidno emócie spojené so slzami – možno aj od dojatie, ale aj nepríjemného konca Vonnovej. Breezy má zaslúženú medailu. Goggiová môže cítiť mierne sklamanie, ale pretekárky jazdili lepšie a boli silnejšie. Ak si neskôr urobí analýzu svojej jazdy, tak zistí, kde si prehrala lepšie umiestnenie. Čo však športovec získa prakticky doma, to sa cení,“ priblížila ďalej bývalá slovenská lyžiarka.
Čo sa týka americkej legendy Vonnovej, tak mala taktiku dobre vymyslenú, chcela ísť inú stopu ako predošlé konkurentky, no nevypočítala si to a rotácia zavadenia o bránku všetko zničila.
„Boli to smutné zábery, neviem, ako by som reagovala ako komentátorka prenosu. Je to veľká bojovníčka, vrátila sa po ukončení kariéry, mala našliapnuté na zisk glóbusu za zjazd. Bola by v týchto pretekoch vysoko, ale, bohužiaľ, aj toto sa stáva…“ povedala ďalej Wolnerová pre SITA.
Už v utorok 10. februára štartuje ďalšia disciplína v alpskom lyžovaní, konkrétne tímová kombinácia. Delí sa na zjazd a slalom. Zúčastní sa tam aj Petra Vlhová, ktorá si vyskúša svoju najobľúbenejšiu súťaž.
„Mala by byť v poriadku, ale v lyžovaní sa môže stáť hocičo. Je to dobrá taktika, že bude súťažiť v dvoch disciplínach, odskúša si pretekársku atmosféru na nečisto a potom bude naplno pretekať v slalome,“ doplnila Wolnerová pre SITA s tým, že garde by jej mala v zjazde robiť Katarína Šrobová, ktorá ako jediná Slovenka si skúsila tréning v zjazde, hoci na štartovke disciplíny napokon spolu s Rebekou Jančovou nebola.