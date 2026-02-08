Lindsey Vonnová mala na olympiáde hrôzostrašný pád, rukou zavadila o bránku - VIDEO, FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Zimná olympiáda 2026 (nedeľa 8. február): Program a výsledky Slovákov - Jozef Ninis aj biatlon štafeta - FOTO
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová mala na olympiáde v nedeľňajšom zjazde hrôzostrašný pád a zo zjazdovky Olimpia delle Tofane v Cortine d’Ampezzo ju odvážal vrtuľník.
Olympijská šampiónka zo zjazdu ešte vo Vancouveri 2010 štartovala s poškodeným predným krížnym väzom v ľavom kolene, ktoré si poranila pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Koleno je pomáhala stabilizovať ochranná ortéza.
Vonnová už od ZOH 2018 v Pjongčangu drží titul najstaršej medailistky pod piatimi kruhmi.
La caída de Lindsey Vonn #MilanoCortinaOlympic2026pic.twitter.com/9yeLbhKq1G
— Especie protegida (@DavidToms112696) February 8, 2026
>>> SPRÁVU AKTUALIZUJEME