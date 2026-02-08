Lindsey Vonnová mala na olympiáde hrôzostrašný pád, rukou zavadila o bránku - VIDEO, FOTO

Pád americkej lyžiarky Lindsey Vonnovej v nedeňajšom zjazde žien na olympiáde.
Pád americkej lyžiarky Lindsey Vonnovej v nedeňajšom zjazde žien na olympiáde. Foto: SITA/AP.
Americká lyžiarka Lindsey Vonnová mala na olympiáde v nedeľňajšom zjazde hrôzostrašný pád a zo zjazdovky Olimpia delle Tofane v Cortine d’Ampezzo ju odvážal vrtuľník.

Olympijská šampiónka zo zjazdu ešte vo Vancouveri 2010 štartovala s poškodeným predným krížnym väzom v ľavom kolene, ktoré si poranila pri páde v zjazde Svetového pohára vo švajčiarskom stredisku Crans Montana. Koleno je pomáhala stabilizovať ochranná ortéza.

Vonnová už od ZOH 2018 v Pjongčangu drží titul najstaršej medailistky pod piatimi kruhmi.

