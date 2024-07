Nadácia Zastavme korupciu podala podnety na Šimkovičovej ministerstvo, dezinformačné weby porušujú zákon

Nadácia Zastavme korupciu podala podnety na ministerstvo kultúry pre porušenie zákona zo strany dezinformačných webov. Zákon podľa mimovládnej organizácie porušujú z dôvodu nezapísania sa do evidencie spravodajských webových portálov na rezorte kultúry a registra partnerov verejného sektora.

Tieto zápisy slúžia na to, aby verejnosť vedela, kto za webom stojí a kto ich financuje. Neregistrovaným webom je napr. InfoVojna, Hlavný denník či Bádateľ. Po vypuknutí vojny na Ukrajine bol portál InfoVojna zablokovaný pre šírenie klamstiev.

Presun domény na Belize

Nadácia zistila, že web si následne svoju doménu presunul na Belize, avšak povinnosť registrovať sa na Slovensku pre neho stále platí. Zákon zrejme podľa mimovládnej organizácie porušuje a taktiež chýba v evidencii Slobodný vysielač, Biblik, Veci verejné, Rady pre ženy, Plénum, Sila vedomia alebo Iné noviny.

„Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej (nom. SNS), ktorá zodpovedá za mediálnu politiku, portál InfoVojna venoval len v máji štyri rozsiahle príspevky. Prevzal aj video rozhovor, ktorý Šimkovičová poskytla pre české alternatívne Rádio Universum. Ministerka tam podľa InfoVojny hovorí o ,ideologickej propagande médií, protitlaku alternatívnych v informačnej vojne, politických mimovládkach s ich pavúčími sieťami, úchylizácii a psychiatrizácii väčšinovej spoločnosti´,“ napísala Nadácia na svojom webe.

Viac ako päťtisíc eurový zisk

Dáta zo štúdie Dezinformácie a propaganda ako biznis: Mapovanie finančného a organizačného pozadia aktérov na slovenskom Telegrame (2024) ukázali, že InfoVojna má pomerne veľký dosah. Na ruskej platforme Telegram dosiahli počas jedenásťmesačného monitorovania 1 435 219 interakcií.Stránku hlavnýdenník.sk prevádzkuje občianske združenie Verbina.

Zo spomínanej štúdie vyplýva, že môže dosahovať zisk približne 5 582,19 eur mesačne. Databáza Konšpirátori.sk tomuto webu udelili hodnotenie 8,6/10, pričom čím vyššie číslo web dostane, tým je nebezpečnejší jeho obsah. Nebezpečné medicínske hoaxy zas podľa databázy šíri web Bádateľ. Dosiahol jedno z najvyšších hodnotení, a to 9,6/10.

Moderátorka v televízii Slovan

„Nadácia sa InfoVojny, Hlavného denníka aj Bádateľa emailom pýtala, či vedia o zákonnej povinnosti a prečo si ju neplnia. Prví dvaja neodpovedali vôbec, Bádateľ nereagoval na otázku, ale poslal mail s vulgarizmami,“ informovala Zastavme korupciu.

Podnety Zastavme korupciu by malo preskúmať ministerstvo kultúry, ktorého šéfkou je Martina Šimkovičová (nom. SNS). Tá pracovala ako moderátorka v televízii Slovan, ktorú databáza Konšpirátori.sk zaradila medzi dezinfoscénu.

„Ak weby nemajú uvedené, kto je ich prevádzkovateľom, môžu sa dopustiť správneho deliktu, za ktorý im ministerstvo kultúry udelí pokutu až do 3-tisíc eur. Ak sa niekto neregistruje, či už v registri ministerstva kultúry alebo partnerov verejného sektora, môžu ho vyzvať, aby tak urobil. V tomto prípade je však legislatíva nedostatočná, lebo pokuta nehrozí. A mala by sa zmeniť. V prípade nezapísania sa do Registra partnerov verejného sektora je jedinou sankciou nemožnosť uchádzať sa o verejné prostriedky,“ uviedla Nadácia.