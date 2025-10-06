Merkelová ohuruje: Obvinila Poľsko a pobaltské štáty, že „spustili“ vojnu na Ukrajine

Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová obvinila Poľsko a pobaltské štáty z toho, že sú zodpovedné za ruskú inváziu na Ukrajinu. Ako referuje web Daily Mail, v rozhovore pre maďarský portál Partizan uviedla, že tieto krajiny spôsobili prerušenie diplomatických vzťahov medzi Ruskom a Európskou úniou, čo podľa nej viedlo k invázii.
Merkelová tvrdí, že odmietnutie Poľska podporiť Minské dohody, ktoré boli kľúčovými medzinárodnými dohodami medzi Ruskom a EÚ, povzbudilo Vladimira Putina k plnohodnotnej invázii na Ukrajinu v roku 2022.
Minské dohody
Prvá Minská dohoda z roku 2014, podpísaná po odtrhnutí Doneckej a Luhanskej oblasti, mala zabezpečiť prímerie medzi Ruskom, Ukrajinou a týmito proruskými regiónmi. Merkelová tvrdí, že dohoda priniesla pokoj v rokoch 2015 až 2021 a umožnila Ukrajine získať čas na posilnenie a na to, aby „sa stala inou krajinou“.
Napriek tomu sa boje medzi Ruskom a ukrajinskými silami neustále obnovovali, pričom druhá Minská dohoda z roku 2015 tiež nezabránila pokračujúcim konfliktom.
Odmietnutie Poľska a pobaltských štátov
Merkelová uviedla, že v roku 2021 už cítila, že Putin neberie vážne Minské dohody, a preto chcela nový formát priameho dialógu EÚ s Putinom. Podľa nej však Poľsko a pobaltské štáty tento návrh nepodporili, obávajúc sa nedostatku jednotnej politiky voči Rusku.
„V každom prípade sa to neuskutočnilo. Potom som odišla z úradu a začala Putinova agresia,“ dodala Merkelová.