Tento atrament dokáže pohltiť až 75 percent toxínov z vody

V dnešnej dobe, keď je znečistenie životného prostredia na dennom poriadku, prichádzajú vedci s novými riešeniami na ochranu našej planéty. Jedným z najnovších objavov je inovatívny 3D tlačený keramický atrament vyvinutý na University of Bath, ktorý dokáže odstrániť až 75 % toxických látok z vody. Tento jedinečný materiál je schopný účinne absorbovať perfluóroktánové kyseliny (PFOA), známe ako „večné chemikálie“, ktoré sú pre svoju chemickú stabilitu veľmi ťažko odstrániteľné z vody.

Ako funguje tento revolučný atrament?

Keramický atrament je vytvorený z oxidov india, ktoré sa pomocou 3D tlače formujú do špecifických poréznych štruktúr, monolitov. Tieto štruktúry majú vysokú povrchovú plochu, čo im umožňuje efektívne pohlcovať a viazať na seba toxíny z vody. Po absorpcii toxínov môže byť materiál regenerovaný, čo znamená, že sa dá opätovne použiť bez straty svojej účinnosti. „Použitie 3D tlače na vytvorenie monolitov je relatívne jednoduché a tiež to znamená, že proces by mal byť škálovateľný. Keď sú monolity hotové, jednoducho ich pustíte do vody a necháte ich robiť svoju prácu. Je to veľmi vzrušujúce a niečo, čo by sme radi ďalej rozvíjali a využívali,“ hovorí Dr. Liana Zoumpouli, výskumná pracovníčka na oddelení chemického inžinierstva v meste Bath a členka Centra pre digitálnu výrobu a dizajn.

Význam pre budúcnosť

Táto technológia má obrovský potenciál pre aplikácie v oblasti čistenia vody, najmä v priemyselných oblastiach, kde je kontaminácia PFOA vážnym problémom. S týmto atramentom by mohli byť náklady na čistenie vody výrazne znížené, čo by prinieslo čistú vodu aj do oblastí, ktoré trpia vysokou mierou znečistenia.

Spomínaný objav nie je len vedeckou kuriozitou, ale má reálny potenciál zlepšiť kvalitu života miliónov ľudí na celom svete. Vďaka schopnosti odstrániť veľkú časť toxínov z vody sa môže stať kľúčovým nástrojom v boji proti znečisteniu a ochrane životného prostredia.