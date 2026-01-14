Slovensko zostáva pevne ukotvené v NATO, Pellegrini to zdôraznil pred najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe – FOTO

Alexus Grynkewich prišiel na svoju nástupnú návštevu, aby sa oboznámil so špecifikami obrany SR či aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov.
PREZIDENT: Prijal veliteľa spojeneckých síl v Európe
Zľava: Prezident SR Peter Pellegrini a vrchný veliteľ spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexus G. Grynkewich počas prijatia v Prezidentskom paláci v rámci nástupnej návštevy najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR), na ktorej sa oboznamuje so špecifikami obrany SR a aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov. Bratislava, 14. január 2026. Foto: SITA/Kancelária prezidenta SR
Slovensko Politika Politika z lokality Slovensko

Slovensko nemá záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini, ktorý v utorok v Prezidentskom paláci prijal najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe (SACEUR) Alexusa Grynkewicha.

Ten prišiel na svoju nástupnú návštevu, aby sa oboznámil so špecifikami obrany SR či aktuálnym stavom plnenia spojeneckých záväzkov. S prezidentom diskutovali o aktuálnej geopolitickej situácii, úlohe NATO, a tiež o posilňovaní jej východného krídla.

Pellegrini Grynkewicha ubezpečil, že Slovensko je a bude zodpovedným členským štátom NATO a nemá nijaký záujem meniť svoje medzinárodné ukotvenie. Prezident uviedol, že SR si je vedomá plnenia svojich záväzkov na spoločných spôsobilostiach NATO. Grynkewicha informoval, že SR momentálne vynakladá na obranu dve percentá HDP.

Súčasne zdôraznil, že SR vníma skutočnosť, že Európa musí v rámci Severoatlantickej aliancie na seba prevziať zodpovednejšiu úlohu, ak ide o posilňovanie obranyschopnosti. Najvyššieho veliteľa spojeneckých síl v Európe informoval aj o pokračujúcej modernizácii Ozbrojených síl.

