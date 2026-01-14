Ďalší prejav podpory pre Grónsko. Paríž vo februári otvorí na ostrove nový konzulát

Francúzsko otvorí vo februári v Grónsku svoj nový konzulát, oznámil v stredu francúzsky minister zahraničných vecíJean‑Noël Barrot, ktorý to označil za „politický signál“ týkajúci sa strategického dánskeho územia, ktoré sa prezident USADonald Trump opakovane vyhráža získať.
Oznámenie prišlo v deň, keď sa má šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen stretnúť v Bielom dome s predstaviteľmi USA na rokovaniach o budúcnosti rozsiahleho arktického ostrova bohatého na nerastné suroviny.
Grónsko ako 51. americký štát? Kongresman predložil návrh zákona na jeho pripojenie k USA
Minister Jean‑Noël Barrot pre rozhlas RTL uviedol, že rozhodnutie otvoriť konzulát padlo už minulý rok v lete, keď prezident Emmanuel Macron navštívil Grónsko ako gesto podpory. „Ja som tam bol koncom augusta, aby som prípravy dokončil, a konzulát sa otvorí 6. februára,“ povedal.
Podľa francúzskeho ministra ide o politický signál spojený so snahou posilniť prítomnosť a aktivity Francúzska v Grónsku vrátane vedeckej spolupráce. Barrot zároveň zdôraznil, že „Grónsko nechce byť vlastnené, spravované ani integrované do Spojených štátov. Grónsko si zvolilo Dánsko, NATO a Európsku úniu.“
Grónsky premiér: Ak si máme vybrať tu a teraz, volíme si Dánsko
Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ak by si jeho krajina mala vybrať medzi USA a Dánskom, jednoznačne by volila Dánsko.