Ďalší prejav podpory pre Grónsko. Paríž vo februári otvorí na ostrove nový konzulát

Oznámenie prišlo v deň, keď sa má šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen stretnúť v Bielom dome s predstaviteľmi USA na rokovaniach o budúcnosti rozsiahleho arktického ostrova bohatého na nerastné suroviny.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
1 min. čítania
France Weimar Triangle Talks
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean‑Noël Barrot. Foto: Yoan Valat, Pool Photo via AP
Francúzsko Iné správy Iné správy z lokality Francúzsko

Francúzsko otvorí vo februári v Grónsku svoj nový konzulát, oznámil v stredu francúzsky minister zahraničných vecíJean‑Noël Barrot, ktorý to označil za „politický signál“ týkajúci sa strategického dánskeho územia, ktoré sa prezident USADonald Trump opakovane vyhráža získať.

Oznámenie prišlo v deň, keď sa má šéf dánskej diplomacie Lars Løkke Rasmussen stretnúť v Bielom dome s predstaviteľmi USA na rokovaniach o budúcnosti rozsiahleho arktického ostrova bohatého na nerastné suroviny.

Minister Jean‑Noël Barrot pre rozhlas RTL uviedol, že rozhodnutie otvoriť konzulát padlo už minulý rok v lete, keď prezident Emmanuel Macron navštívil Grónsko ako gesto podpory. „Ja som tam bol koncom augusta, aby som prípravy dokončil, a konzulát sa otvorí 6. februára,“ povedal.

Podľa francúzskeho ministra ide o politický signál spojený so snahou posilniť prítomnosť a aktivity Francúzska v Grónsku vrátane vedeckej spolupráce. Barrot zároveň zdôraznil, že „Grónsko nechce byť vlastnené, spravované ani integrované do Spojených štátov. Grónsko si zvolilo Dánsko, NATO a Európsku úniu.“

Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen v utorok vyhlásil, že ak by si jeho krajina mala vybrať medzi USA a Dánskom, jednoznačne by volila Dánsko.

Viac k osobe: Donald TrumpJean-Noël BarrotJens-Frederik NielsenLars Lökke Rasmussen
Okruhy tém: Americký prezident Biely dom Francúzsko Grónsko Konzulát
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk