Rakúsko mení elektrické vedenia na umelecké diela: Bocian a jeleň dodávajú energiu aj krásu krajine

Rakúsko sa stalo miestom, kde sa technológia stretáva s prírodou a inžinierstvo s estetikou. Po celej krajine by v blízkej budúcnosti mohli pribudnúť elektrické vedenia v tvare zvieracích sôch, ktoré nielen prenášajú energiu, ale zároveň rozprávajú príbeh o identite jednotlivých regiónov. Bocian, jeleň či kamzík – zvieratá, ktoré sú neodmysliteľne späté s rakúskou krajinou, sa majú stať novými symbolmi udržateľnej infraštruktúry.
Energetickí giganti s dušou prírody
Projekt s názvom „Rakúski energetickí giganti“ vznikol ako spolupráca spoločností Austrian Power Grid, GP designpartners a BauCon. Ich cieľom je zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú elektrické stožiare. Namiesto anonymných kovových konštrukcií, ktoré narúšajú krajinu, prichádzajú s návrhom, ktorý spája funkciu s estetikou a prináša do prostredia symboliku miestnej fauny.
Každá z deviatich spolkových krajín Rakúska má mať vlastného zvieracieho zástupcu – bociana pre Burgenland, kde sa každoročne vracajú desiatky týchto vtákov do mesta Rust, prezývaného „mesto bocianov“. Dolné Rakúsko reprezentuje jeleň, symbol lesov a predhorí Álp, ktoré región obklopujú. Do budúcna by sa k nim mohli pridať aj ďalšie zvieratá typické pre jednotlivé oblasti, napríklad orol, srnec či kamzík.
Budú jadrové elektrárne v budúcnosti vyrábať vodík? Prekvapivé riešenie pre zelenú Európu
Bocian a jeleň už prešli testovaním
Zatiaľ sú vyvinuté dva prototypy – bocian a jeleň. Obe konštrukcie už prešli predbežným testovaním stability a výkonu pri vysokom napätí, aby sa overilo, že dizajn v tvare zvieraťa môže byť nielen bezpečný, ale aj technicky uskutočniteľný.
Inžinieri pri vývoji čelili výzve, ako spojiť realistické tvary so špecifickými požiadavkami elektrickej siete. Každý detail – od uhla krídel bociana po parohy jeleňa – musel byť navrhnutý tak, aby nielen pôsobil vizuálne zaujímavo, ale zároveň zvládal funkčné zaťaženie vysokonapäťových vedení.
Spojenie techniky a estetiky
Cieľom projektu je dosiahnuť, aby infraštruktúra pôsobila prirodzenejšie v krajine a zároveň získala pozitívnejšie prijatie verejnosti. Tradičné stožiare sú v Rakúsku často kritizované za narúšanie výhľadov a prírodných scenérií. Dizajnéri preto hľadajú riešenie, ktoré by technické stavby premenilo na umelecké diela s ekologickým presahom.
„Veríme, že spojenie dizajnu a funkčnosti môže zmeniť spôsob, akým ľudia vnímajú energetické siete,“ vysvetľujú tvorcovia projektu. „Tieto zvieracie sochy môžu posilniť vzťah medzi modernou technológiou a prírodou, ktorá nás obklopuje.“
Od ocele k symbolu
Každý stožiar je premyslený do detailov – od proporcií tela po povrchovú úpravu, ktorá odoláva poveternostným podmienkam. Bocian sa týči ako elegantný strážca rovinatého Burgenlandu, zatiaľ čo jeleň pôsobí majestátne na pozadí lesov Dolného Rakúska.
Ak sa projekt rozšíri, v každej z deviatich spolkových krajín by mohol vzniknúť vlastný „energetický symbol“. Korutánsko by mohol reprezentovať orol, Štajersko srnec, Tirolsko kamzík a Viedeň možno niektoré z mestských zvierat, ktoré symbolizujú jej dynamiku.
Ohlasy verejnosti aj odborníkov
Myšlienka „zvieracej elektriny“ zaujala nielen Rakúšanov, ale aj svetovú dizajnérsku komunitu. Projekt získal prestížne ocenenie Red Dot Award 2025 v kategórii koncepčný dizajn za prístup, ktorý spája elektrifikáciu, dekarbonizáciu a estetiku.
Miniatúrne modely bociana a jeleňa budú do októbra 2026 vystavené v múzeu Red Dot v Singapure, kde ich budú môcť návštevníci vidieť ako súčasť expozície o inovatívnych riešeniach budúcnosti.
Nová infraštruktúra s tvárou
Rakúski energetickí giganti prinášajú nový pohľad na infraštruktúru – už to nie je chladný technický prvok, ale živá súčasť krajiny. Takéto vedenia môžu prispieť aj k rozvoju turizmu – premenia bežné energetické trasy na zaujímavé body, ktoré by ľudia chceli vidieť a fotografovať.
Pre krajiny, ktoré sa snažia o ekologickú transformáciu, ide o silný vizuálny symbol. Elektrina, ktorá preteká oceľovým telom bociana či jeleňa, pripomína spojenie človeka s prírodou a snahu o zelenšiu budúcnosť.
Ak sa projekt podarí realizovať v plnom rozsahu, Rakúsko sa môže stať vzorom pre ďalšie krajiny Európy. Dizajn, ktorý sa nebojí odvahy a symboliky, by mohol inšpirovať nové generácie architektov aj inžinierov.