Solárna energia je najlacnejším zdrojom elektriny. Ako to ovplyvní Európu?

Solárna energia dnes láme rekordy. Nielenže je najlacnejším zdrojom elektriny na svete, ale zároveň sa stáva pilierom európskej energetickej transformácie. Čo presne to znamená pre budúcnosť kontinentu, ktorý hľadá cestu von zo závislosti od plynu a ropy?
Solárna energia láme v cenách rekordy
Solárna energia sa stala mimoriadne dostupnou. Podľa najnovšieho výskumu stojí výroba jednej jednotky elektriny len 0,023 eura. Tento zlomový objav ju radí medzi kľúčové piliere celosvetového prechodu na čisté a obnoviteľné zdroje energie.
Štúdia odborníkov z Univerzity v Surreyi označila slnečnú energiu za ekonomicky najvýhodnejší zdroj elektriny, pričom predstihla nielen veternú energiu, ale aj tradičné fosílne palivá ako uhlie a plyn. V najslnečnejších častiach sveta dosahujú výrobné náklady solárnej elektriny minimum vo výške spomínaných 0,023 eura za jednotku.
Prekvapivo, aj vo Veľkej Británii, krajine známej svojím premenlivým počasím, sa slnko ukázalo ako najvýhodnejšia možnosť pre veľkokapacitnú výrobu elektriny.
Solárne panely porážajú plyn
Vďaka poklesu cien lítiovo-iónových batérií o 89 percent od roku 2010 je dnes kombinácia solárnych panelov a úložných systémov nákladovo rovnako efektívna ako prevádzka plynových elektrární.
Tieto hybridné systémy umožňujú uchovávať vyrobenú energiu a uvoľňovať ju podľa potreby, čím sa solárna energia stáva flexibilným a spoľahlivým zdrojom. Zároveň prispieva k stabilizácii elektrickej siete a lepšiemu vyrovnávaniu dopytu.
Solárna energia potrebuje chytré siete, technológie a politickú podporu
Napriek vysokej efektívnosti zostáva podľa doktora Ehsana Rezaeeho, spoluautora štúdie, jednou z najväčších výziev pripojenie narastajúceho množstva solárnej energie do existujúcich elektrických sietí. Na zachovanie stability energetických systémov bude čoraz dôležitejšie zavádzanie inteligentných sietí, predikcia spotreby pomocou umelej inteligencie a posilňovanie prepojení medzi jednotlivými regiónmi.
Významné možnosti prinášajú aj materiálové inovácie, napríklad perovskitové solárne články, ktoré dokážu zvýšiť energetickú účinnosť až o 50 percent bez potreby zaberania väčšej plochy. Tieto články sú tenšie, pružnejšie a dajú sa aplikovať na rôzne povrchy – od fasád budov po karosérie vozidiel. Vďaka tomu sa môže výrazne znížiť potreba budovania rozsiahlych solárnych fariem.
Profesor Ravi Silva, ďalší spoluautor štúdie, však upozorňuje, že takýto technologický pokrok si vyžaduje konzistentnú a dlhodobú podporu zo strany energetickej politiky.
Ako je na tom solárna energia teraz v Európe?
Dáta z Eurostatu ukazujú, že medzi aprílom a júnom tohto roka tvorili obnoviteľné zdroje až 54 percent celkovej spotreby elektriny v Európskej únii. Ide o nárast o 1,3 percentuálneho bodu v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2024.
Tento pozitívny trend poháňa najmä solárna energia, ktorá v druhom štvrťroku vyprodukovala 122 317 gigawatthodín, čo postačuje na zásobovanie približne troch miliónov domácností.
Jún 2025 sa zapísal do dejín ako prvý mesiac, keď sa solárna energia stala hlavným zdrojom elektriny v EÚ. Pokryla 22 percent celkového energetického mixu.