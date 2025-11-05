Tichá revolúcia dreva: Ako opätovné využitie drevného odpadu mení budúcnosť Európy

Drevný odpad už dávno nie je len materiálom, ktorý končí v peciach či na skládkach. Vďaka novým biotechnológiám sa z neho stáva cenný zdroj pre výrobu ekologických surovín, ktoré môžu nahradiť ropné produkty. Opätovné využitie drevného odpadu získava v Európe čoraz väčšiu pozornosť – a mení spôsob, akým sa pozeráme na drevo, odpad a udržateľnosť.
Milota Mezeiová
Redaktorka webovej redakcie
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Drevo pripravené na opätovné spracovanie – zvyšky dreva a stavebného materiálu určené na recykláciu a ekologické využitie.
Drevo, ktoré by skončilo ako odpad, dostáva druhú šancu vďaka moderným biotechnológiám. Ilustračné foto: GettyImages
Tichá revolúcia, ktorá sa začala v Estónsku, ukazuje, že aj zvyšky tvrdého dreva môžu mať vysokú hodnotu. Miestne inovácie totiž otvárajú cestu k výrobe živíc, lepidiel či dokonca kozmetických látok, ktoré majú spoločné jedno – sú šetrné k životnému prostrediu a pochádzajú z obnoviteľných zdrojov.

Od odpadu k „hnedému zlatu“

Drevo sprevádza ľudstvo celé stáročia. Bolo základom bývania, tepla aj remesiel. Dnes však jeho význam presahuje tradičné využitie – vďaka moderným technológiám sa stáva surovinou budúcnosti. Zvyšky, ktoré by kedysi skončili ako odpad, sa menia na biochemické zlato.

Estónska biotechnologická spoločnosť Fibenol spolu s partnermi z Belgicka, Fínska, Nemecka, Talianska, Lotyšska a Švédska ukázala, že z dreva možno vyťažiť viac ako len energiu. V rámci projektu SWEETWOODS, podporeného Európskou úniou, premieňajú odpad z tvrdého dreva na látky, ktoré nahrádzajú petrochemikálie v priemysle.

Lignín – prírodné lepidlo s obrovským potenciálom

Kľúčom k tejto prevratnej zmene je látka nazývaná lignín – prirodzené „lepidlo“ rastlín, ktoré im dodáva pevnosť. Dlhé roky sa považoval za bezcenný vedľajší produkt, no dnes je z neho strategická surovina.

Lignín môže nahradiť bitúmen v asfalte alebo fenol v živiciach,“ vysvetľuje Peep Pitk z Fibenolu. „Dokonca aj cukry získané z dreva môžu slúžiť ako spojivo v izolačných materiáloch.“

Takto sa postupne rodí alternatíva k ropným produktom – čistá, obnoviteľná a ekonomicky životaschopná.

Čistá energia, nulový odpad

Vlajkový projekt spoločnosti Fibenol, biorafinéria Imavere, predstavuje model priemyslu budúcnosti. Jej prevádzka je založená výhradne na obnoviteľných zdrojoch energie a princípe nulového odpadu.

Odpadové drevo tu prechádza sofistikovaným procesom, pri ktorom vznikajú vysoko čistý lignín a drevné cukry – dve kľúčové suroviny, ktoré nahrádzajú toxické chemikálie. Tento prístup je dokonalým príkladom obehového hospodárstva, v ktorom sa suroviny využívajú opakovane a bez zvyškov.

Európa stavia na dreve

Úspech projektu SWEETWOODS sa stal základom pre ďalší krok – iniciatívu VIOBOND, ktorá spája partnerov z Rakúska, Fínska, Nemecka, Lotyšska a Španielska. Cieľom je vyvinúť bioživice novej generácie, ktoré by mohli nahradiť tradičné fenolformaldehydové živice na báze fosílnych palív.

V Lotyšsku už vzniká nová továreň na ich výrobu, pričom skúšobná prevádzka sa očakáva v roku 2026. Projekt vedie spoločnosť Latvijas Finieris AS, najväčší výrobca brezovej preglejky v Európskej únii.

Podľa koordinátora projektu Kristapsa Stankusa má lignín výnimočné vlastnosti, ktoré mu umožňujú prekonať bežné kompromisy v udržateľnosti.

Zvyčajne musíte voliť medzi cenou, kvalitou a ekologickosťou. No pri ligníne to neplatí. Ponúka všetko naraz,“ hovorí Stankus.

Cieľom je nahradiť až 70 % fenolu a formaldehydu lignínom, čím vzniknú živice, ktoré sú nielen ekologické, ale aj rovnako pevné a odolné ako ich fosílne náprotivky.

Drevný odpad ako symbol novej éry

Opätovné využitie drevného odpadu sa tak stáva nielen environmentálnym, ale aj ekonomickým riešením. Z materiálu, ktorý by skončil v spaľovni, vzniká surovina s vysokou pridanou hodnotou.

Znižuje sa tým závislosť od ropy, posilňuje európske biohospodárstvo a podporuje udržateľnú výrobu. A pritom sa využíva to, čo už máme – lesy, ktoré Európa dokáže zodpovedne obhospodarovať.

V budúcnosti sa produkty z lignínu môžu objaviť nielen v stavebných materiáloch a lepidlách, ale aj v kozmetike, obaloch či farmaceutikách.

Prečo na tom záleží aj Slovensku

Aj Slovensko má v oblasti spracovania dreva obrovský potenciál. Ročne vznikajú tony drevného odpadu, ktorý by mohol získať nové využitie – od výroby ekologických lepidiel až po komponenty pre izolačné materiály.

Podpora podobných projektov by mohla priniesť nové pracovné príležitosti, zníženie uhlíkovej stopy aj vyššiu energetickú sebestačnosť.

Opätovné využitie drevného odpadu teda už nie je len víziou, ale reálnou cestou k čistejšej a udržateľnejšej Európe. Lignín a drevné cukry dokazujú, že aj tradičné suroviny môžu byť základom pre moderné technológie. Drevo sa tak vracia na výslnie – nie ako zdroj tepla, ale ako motor ekologickej inovácie.

Okruhy tém: Bioodpad Drevárska výroba Ekologické projekty enviromentálne výzvy Európska únia recyklácia odpadu

