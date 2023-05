Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sa majú v priebehu piatich rokoch zdvojnásobiť

Parlament schválil novelu zákona, ktorá zvyšuje sadzby základných poplatkov tak, aby reflektovali negatívne vplyvy vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia a motivovali znečisťovateľov k znižovaniu emisií. Poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú podľa envirorezortu v súčasnosti neprimerane nízke a nezohľadňujú infláciu.

Zjednodušenie platenia poplatkov

Rezort chce týmto posilniť princíp „znečisťovateľ platí“, znížiť administratívnu záťaž a zjednodušiť platenie poplatkov či environmentálny prínos. Novelu zákona do Národnej rady SR predložilo ministerstvo životného prostredia.

V priebehu piatich rokov by sa tak mali poplatky zdvojnásobiť a do roku 2030 by sa mali zdvojnásobiť opätovne.

Okrem aktualizácie výšky sadzieb za znečisťujúce látky a určenie nábehového kompenzačného koeficientu rezort navrhol aj zvýšenie hranice minimálnej sadzby pre vznik poplatkovej povinnosti z doterajších 34 eur na 500 eur.

Emisné kvóty

Opatrením chce rezort znížiť počet poplatníkov a dosiahnuť, aby sa poplatky platili významnými znečisťovateľmi ovzdušia.

Poslanci taktiež schválili upustenie od poplatku za oxid uhoľnatý pre zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré sú zaradené do schémy obchodovania s emisnými kvótami. Týmto by sa malo predísť dvojitému spoplatňovaniu fosílneho uhlíka.

Súčasná legislatíva uprednostňuje zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré využívajú hnedé uhlie so slovenským pôvodom nad 30 percent ustanoveným osobitným poplatkovým režimom.

Oznámenie údajov o emisiách

Keďže parlament schválil pozmeňujúci návrh nezaradeného poslanca Tomáša Šudíka, nezaradeného poslanca Jaromíra Šíbla a poslanca Jána Szőllősa (OĽaNO), toto zvýhodnenie sa ponechá do konca roku 2024.

Parlament rovnako schválil zrušenie oznamovacej povinnosti, nakoľko za oznámenie bude považované oznámenie údajov o emisiách do Národného emisného informačného systému z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania pre všetky znečisťujúce látky.