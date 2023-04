Vláda chce zlepšiť zdravie a komfort obyvateľov, schválila balík opatrení na smogovú situáciu v Jelšave

Vláda na stredajšom rokovaní schválila balík opatrení na zlepšenie smogovej situácie v Jelšave okres Revúca, čím chce predísť negatívnym finančným dopadom na štátny rozpočet a zlepšiť zdravie a komfort obyvateľov.

Havarijný stav kvality ovzdušia

Návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR. Realizácia opatrení stála viac ako tri milióny eur.

Návrh súvisí s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 9. februára v súvislosti so systematickým a pretrvávajúcim prekračovaním limitných hodnôt pre prachové častice PM 10 v niektorých zónach Slovenska.

Jelšava a okolie má v rámci celého územia najviac vyhlásených smogových situácií a dosahuje najvyšší počet prekročení priemernej dennej koncentrácie prachových častíc.

Nevyhovujúce vykurovacie zariadenia

Systémové riešenia zlepšia kvalitu ovzdušia a pomôžu obyvateľom Jelšavy dýchať čistejší vzduch. Prvým opatrením je výmena zastaraných nevyhovujúcich vykurovacích zariadení.

Ide o približne 100 domácností žijúcich v rodinných domoch a bytových jednotkách, ktoré najviac prispievajú k problému so znečistením ovzdušia v Jelšave.

Druhým opatrením je zabezpečenie kvalitnej palivovej základne pre domácnosti prostredníctvom mestského sociálneho podniku.

Bezodplatná výmena

Obyvatelia z problematických domácností budú zamestnaní v sociálnom podniku cez verejnoprospešné práce. Bude im poskytnutá bezodplatná výmena vykurovacích zariadení a poskytované vhodné vykurovacie palivo počas realizovateľnosti a udržateľnosti projektu.

Zabráni sa tým spaľovaniu nevhodného typu paliva a odpadov a zníži sa znečisťovanie ovzdušia na prijateľnú mieru.

„Jelšava sa zaviazala zabezpečiť udržateľnosť projektu, a to aj zapojením marginalizovaných skupín prostredníctvom mestského sociálneho podniku. Rovnako tak aj partnerská organizácia – Mestské lesy Jelšava zabezpečia prísun dreva, z ktorého sa budú vyrábať pelety na vykurovanie. Ide o pilotný projekt a ak sa osvedčí, budeme ho chcieť rozširovať do ďalších miest a obcí Slovenska so zlou kvalitou ovzdušia,“ uzavrel štátny tajomník MŽP SR Michal Kiča.