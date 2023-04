Zelená energia zažíva boom, na Slovensku jej v ceste stoja viaceré bariéry

Význam obnoviteľných zdrojov energií (OZE) rastie. Minulý rok vzrástol podľa energetického think-tanku Ember celosvetový podiel veternej a solárnej energie v roku 2022 na rekordných 12 %. Kým výroba elektriny z uhlia medziročne vzrástla iba o 1,1 %, z plynu dokonca klesla o 0,2 %, výroba z OZE vzrástla o takmer 20 %.

Práve o tom, ako rozumne nastaviť rozvoj OZE na Slovensku, urýchliť a zjednodušiť povoľovacie procesy, napríklad aj v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie, budú už tento štvrtok 27. 4. diskutovať zástupcovia štátnej správy, ale aj súkromného sektora v rámci 5. vydania online konferencie SmartNRGForum organizovanej portálom venergetike.sk. „Trend obnoviteľných zdrojov energií je aj v dôsledku vysokých cien energií a potreby bojovať s klimatickými zmenami tu. To, ako sa dnes nastaví jej rozvoj, ovplyvní energetiku na najbližšie desaťročia,“ vysvetľuje šéfredaktor portálu venergetike.sk Martin Dargaj.

Viaceré krajiny aj v reakcii na vojnu na Ukrajine v rámci podpory OZE zjednodušujú a urýchľujú povoľovacie procesy pre tento typ zdrojov elektriny. V Českej republike prijali začiatkom roka Lex OZE, ktorý napríklad zaradil výstavbu zdrojov OZE medzi investície vo verejnom záujme. Ďalšie krajiny zase schválili koncept tzv. „go-to-oblastí“, teda lokalít, v rámci ktorých majú výrobné zdroje OZE jednoduchší povoľovací proces. „Práve povoľovacie procesy, ale aj dostupnosť technických kapacít sú bariérami, ktoré dnes spomaľujú výstavbu OZE na Slovensku,“ dodáva M. Dargaj.

Pritom aj na Slovensku rastie záujem o investície do OZE, a to najmä v reakcii na vysoké ceny a hrozbu výpadkov dodávok plynu z Ruska v dôsledku vojny na Ukrajine. „Okrem vysokého záujmu domácností o malé inštalácie sa Slovensko dostalo po rokoch stop-stavu, ktorý znemožňoval pripojenie väčších elektrární do siete, aj do hľadáčika investorov veľkých elektrární,“ dodáva M. Dargaj. Napríklad v prípade veternej energetiky sú aktuálne v procese prípravy projekty za 1,4 mld. eur s celkovým výkonom 1 116 MW inštalovaného výkonu.

Diskusiu o bariérach rozvoja OZE na Slovensku, ale aj pripravovaných zmenách, ktoré by mali umožniť rozvoj výroby z lokálnych zelených zdrojov, si môžete bezplatne pozrieť v rámci stream-u vo štvrtok 27. 4. od 9:00. Viac informácií o témach, účastníkoch panelovej diskusie, ako aj registrácii nájdete na www.smartnrgforum.sk.

Partnermi podujatia sú Západoslovenská energetika, Východoslovenská energetika, Slovenská inovačná a energetická agentúra, Slovenský plynárenský priemysel a Slovenská elektrizačná prenosová sústava.

