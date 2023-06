Otázka ukončenia fosílnych palív je v boji proti otepľovaniu kľúčová. Bude sa však riešiť aj na samite COP28?

Ak chce svet obmedziť globálne otepľovanie, musí sa postupne zbaviť fosílnych palív. V rozhovore pre agentúru Associated Press (AP) to uviedol šéf Organizácie Spojených národov (OSN) pre klímu.

Táto myšlienka sa však podľa neho nemusí dostať do programu medzinárodných rokovaní o klíme, ktoré sa uskutočnia koncom tohto roka v Dubaji.

Nemusí sa to dostať do programu

Postupné ukončenie používania fosílnych palív, ktoré zachytávajú teplo, „je niečo, čo je na vrchole každej diskusie alebo väčšiny diskusií, ktoré sa konajú“, vyjadril sa výkonný tajomník OSN pre klímu Simon Stiell.

„Je to otázka, ktorá má celosvetovú pozornosť. Uvidíme, ako sa to premietne do bodu programu a výsledku (klimatických rokovaní),“ poznamenal a dodal, že nemôže celkom sľúbiť, že sa táto téma dostane do programu klimatických rokovaní COP28, ktoré sa uskutočnia v Dubaji.

Rozhodnutie o agende je totiž podľa Stiella na predsedovi rokovaní a tým bude šéf štátnej ropnej spoločnosti Abu Dhabi National Oil Company Sultán Ahmad al-Džábir.

Rozhodnutie Spojených arabských emirátov (SAE), ktoré sú hostiteľskou krajinou konferencie, vymenovať al-Džábira za predsedu konferencie o klíme, vyvolalo ostrý odpor zákonodarcov v Európe a Spojených štátoch, ako aj ochrancov životného prostredia.

Rozhodnutie je na predsedovi COP

Predstavitelia SAE však reagovali, že chcú na klimatických rokovaniach dosiahnuť výsledky, ktoré zmenia situáciu, a poznamenali, že al-Džábir riadi aj veľkú spoločnosť zaoberajúcu sa obnoviteľnou energiou.

Vlani sa, napríklad, na konferencii nedostal do programu rokovania návrh Indie na postupné vyradenie všetkých fosílnych palív, ktorý podporovali Spojené štáty a mnohé európske krajiny. O čom sa bude rokovať totiž rozhoduje predseda COP a tým bol minister zahraničných vecí Egypta, teda krajiny vyvážajúcej zemný plyn.

Vyradia fosílne palivá úplne?

Na otázku, či egyptskí predstavitelia tento návrh vylúčili z programu, Stiell prostredníctvom Zoomu z nemeckého Bonnu, kde sa v pondelok začínajú predbežné rozhovory, odpovedal, že to nemôže komentovať, iba povedať, že „je to v ich kompetencii“.

Počas rozhovoru sa podľa AP pohyboval na tenkej hranici medzi rozprávaním o dôležitosti postupného vyraďovania fosílnych palív a podporou procesu OSN, ktorá už dva roky po sebe poverila vedením rokovaní o globálnom otepľovaní krajiny vyvážajúce ropu a zemný plyn.

Podľa vedcov, ktorí monitorujú emisie v rámci projektu Global Carbon Project, približne 94 % oxidu uhličitého v minulom roku uniklo do ovzdušia v dôsledku spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu. Al-Džábirova spoločnosť má podľa AP kapacitu na ťažbu dvoch miliónov barelov ropy a 198 miliónov metrov kubických zemného plynu denne a uviedla, že do roku 2027 plánuje zvýšiť túto ťažbu na päť miliónov barelov denne.