Palivo označované ako „priateľské ku klíme“ predstavuje obrovské riziko vzniku rakoviny

Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) nedávno dala zelenú rafinérii Chevron a povolila jej výrobu paliva z vyradených plastov. Cieľom navrhovaného konceptu je riešenie problémov v oblasti klimatickej krízy, v rámci ktorého chce spoločnosť priniesť alternatívu k rope a riešiť otázku odpadov. Palivo, ktoré označujú ako „priateľské ku klíme“, však podľa viacerých environmentálnych odborníkov predstavuje vysoké riziko vzniku rakoviny u ľudí a znečisťuje ovzdušie.

Nepredstaviteľné ohrozenie zdravia a životného prostredia

Uvedené informácie priniesol britský denník The Guardian v spolupráci s neziskovou organizáciou ProPublica, ktorá získala záznamy agentúry EPA týkajúcich sa firmy Chevron a výroby paliva z vyradených plastov. Z predmentých dokumentov vyplýva, že znečistenie ovzdušia pri výrobe jedného zo schválených palív je také toxické, že každý štvrtý človek, ktorý by mu bol vystavený, by mohol počas svojho života dostať rakovinu.

„Takéto riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie je nepredstaviteľné,“ povedala Linda Birnbaum, ktorá je bývalou vedúcou Národného inštitútu environmentálnych zdravotných vied. „Nemôže to ísť von,“ dodala.

Riziko, ktoré v tomto prípade vzniká, je podľa slov Birnbaum 250 000-krát vyššie, ako úroveň, ktorá je bežne považovaná za prijateľnú príslušnou divíziou EPA schvaľujúcou nové chemikálie. Agentúra v tejto súvislosti reagovala, že spoločnosť Chevron ešte nezačala vyrábať predmetné palivo. Ak by však pristúpila k výrobe, možnosť vzniku rakoviny u tamojších obyvateľov a pracovníkov fabriky dopadne na tento región Pascagoule v štáte Mississippi ako ťažké bremeno.

Redaktori z organizácie ProPublica a denníka The Guardian požiadali vedkyňu Mariu Doa o zhodnotenie dokumentu odhadujúceho riziko vzniku rakoviny. Maria Doa pracovala 30 rokov pre agentúru EPA a v minulosti viedla jej divíziu pre riadenie rizík spojených s chemikáliami. Po preštudovaní materiálu bola Doa tak znepokojená hrozbou vzniku rakoviny, že spočiatku predpokladala, že ide o typografickú chybu. Vedkyňa v súčasnosti pôsobí ako najvyššia riaditeľka pre chemickú politiku v Environmental Defense Fund, čo je americká nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti environmentalistiky.

„EPA by nemala povoliť tieto riziká v Pascagoule, ani nikde inde,“ uviedla Doa.

Konzervatívny odhad s vysokou neistotou

Denník The Guardian a organizácia ProPublica zaslali agentúre EPA viaceré otázky týkajúce sa povolenia výroby tohto „klimaticky priateľského“ paliva. V odpovedi na ne hovorca EPA uviedol, že výpočet celoživotného rizika vzniku rakoviny pri výrobe uvedeného paliva je veľmi konzervatívny odhad s vysokou neistotou. Podľa odborníkov to však znamená, že vláda pri výpočte takého vysokého rizika pochybila. Podľa federálnych zákonov nemôže EPA schváliť nové chemikálie s vážnymi zdravotnými alebo environmentálnymi rizikami, pokiaľ spolu s tým nepríde s riešeniami, ako minimalizovať potenciálne nebezpečenstvo.

Ak si agentúra EPA nie je istá, zákon jej umožňuje nariadiť laboratórne testy, ktoré by objasnili potenciálne poškodenie zdravia a životného prostredia. Podľa informácií zverejnených denníkom The Guardian však agentúra nepristúpila ani k jednej z týchto možností. Pri schvaľovaní EPA nevyžadovala od spoločnosti Chevron žiadne laboratórne testy, monitorovanie ovzdušia, ani kontroly, ktoré by znižovali uvoľňovanie toxických látok spôsobujúcich rakovinu u ľudí vystavených týmto látkam.

V januári 2022 agentúra vyhlásila iniciatívu na zefektívnenie schvaľovania ropných alternatív s cieľom riešenia klimatickej krízy. V rámci tohto programu boli povolené palivá, ktoré sa vyrábajú z rastlín, zelenú však dostali aj palivá vyrobené z vyradených plastov, hoci sú na báze ropy a vie sa o nich, že prispievajú k uvoľňovaniu skleníkových plynov otepľujúcich našu planétu.

Žiadna zmienka o vyradených plastoch

V tlačovej správe agentúry EPA zverejnenej na jej webovej stránke k tomuto programu však nefiguruje žiadna zmienka o palivách vyrábaných z vyradených plastov. Hovorca organizácie následne pre The Guardian a ProPublica potvrdil, že EPA ich výrobu povoľuje preto, že iniciatíva zahŕňa aj palivá vyrobené z odpadu. Ako ďalej uviedol, 16 z 34 schválených palív je vyrábaných z odpadu. Agentúra však neposkytla novinárom odpoveď na otázku, koľko z nich je vyrobených z vyradeného plastu, pričom na uvedené dotazy reagovala s tým, že tieto informácie sú dôverné. Niektorí odborníci pritom odhadujú, že až polovica produktov povolených podľa súčasných federálnych zákonov ako biopalivá, v skutočnosti nie sú biopalivami.

Keď sa v praxi zistí, že nové chemikálie alebo zmesi môžu predstavovať „neprimerané riziko“ pre ľudské zdravie a/alebo životné prostredie, v príslušných dokumentoch agentúry sa špecifikujú potenciálne riziká, ako aj pokyny pre ich zmiernenie. EPA však tieto záznamy nezverejňuje a bez týchto základných detailov je takmer nemožné určiť, ktoré z tisícov súhlasov publikovaných na jej webe sa vzťahujú na uvedený program. Pri odvolaní sa na mlčanlivosť využila zákonné ustanovenie, ktoré umožňuje spoločnostiam vyhlásiť za dôverné akékoľvek informácie, ktoré by poskytli ich konkurentom výhodu na trhu.

Aj napriek tomu však redaktori z ProPublica a The Guardian získali jeden súhlasný príkaz, ktorý zahŕňa tucet palív spoločnosti Chevron vyrábaných z vyradených plastov, ktoré boli preskúmané v rámci vládneho programu. Hoci EPA začiernila časti vrátane názvov chemikálií, dokument ukázal, že palivá, ktoré chce Chevron vyrábať vo svojej rafinérii v Pascagoula, predstavujú vážne zdravotné riziká vrátane vzniku vývojových problémov u detí, rakoviny, poškodenia nervového a reprodukčného systému, pečene, obličiek, krvi a sleziny.

Palivo, ktoré by sa malo vyrábať v rámci vyhláseného programu, pritom obsahuje až 25-percentné riziko vzniku rakoviny v dôsledku emisií produkovaných pri jeho výrobe a u ďalšieho z palív existuje podľa vedcov riziko vzniku rakoviny u 1,2 z 10 000 ľudí, čo je tiež oveľa vyššia miera, akú agentúra vo všeobecnosti umožňuje. Divízia EPA, ktorá je zodpovedná za výskum nových chemikálií, zvyčajne obmedzuje riziko vzniku rakoviny z jednej látky znečisťujúcej ovzdušie na jeden prípad choroby na milión obyvateľov. V rámci príslušných výpočtov sa objavila aj informácia o tom, že až 7,1 z každých 1 000 pracovníkov továrne môže trpieť na rakovinu v dôsledku znečisteného ovzdušia. Uvedený údaj predstavuje 70-násobok úrovne, ktorú chemická divízia EPA štandardne považuje za prijateľnú pre pracovníkov takýchto fabrík.

Pravidlá boli napísané skôr, ako tieto chemikálie existovali

EPA vo svojej odpovedi pre redaktorov ďalej uviedla, že ďalšie platné federálne zákony a iné environmentálne požiadavky môžu pomôcť znížiť riziko znečistenia. V praxi ide napríklad o nariadenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zákon o čistej vode, zákon čistom ovzduší a iné právne predpisy vzťahujúce sa na rafinérie. Problémom je však podľa viacerých odborníkov skutočnosť, že tieto normy sú zastarané. Platná legislatíva pre oblasť rafinérií v súčasnosti vyžaduje monitoring ovzdušia len pre znečisťujúcu látku, ktorou je benzén, existujúci zákon o čistej vode nerieši problematiku ovzdušia a nové palivá nie sú regulované ani zákonom o čistom ovzduší, ktorý obsahuje konkrétny zoznam toxických látok. Štáty však podľa výskumníkov nemôžu monitorovať nové karcinogénne palivá bez toho, aby poznali ich názvy a chemické zloženia.

Redaktori pracujúci na tejto téme sa opýtali Scotta Throwa, ktorý pracoval 30 rokov pre agentúru EPA ako špecialista pre znečistené ovzdušie, ako môžu existujúce predpisy ochrániť ľudí. Throwe aktuálne pôsobí ako nezávislý environmentálny konzultant a v tejto súvislosti uviedol, že existujúce požiadavky na testovanie a monitorovanie rafinérie nedokážu zachytiť znečistenie z nových palív na báze plastov, pretože pravidlá boli napísané skôr, ako tieto chemikálie existovali. V praxi však podľa neho existuje šanca, že niektoré zariadenia určené na obmedzenie uvoľňovania iných toxických látok môžu náhodne zachytiť aj niektoré emisie z nových palív, neexistuje však podľa neho účinný spôsob, ako zistiť, či sa to naozaj deje.

Pracovníkom stačia ochranné rukavice

Podľa amerických federálnych zákonov musia spoločnosti požiadať EPA o povolenie zavádzať nové chemikálie alebo zmesi, hoci výrobcovia nemusia poskytovať žiadne údaje preukazujúce bezpečnosť ich produktov. Agentúra pri posudzovaní rizík štandardne vychádza zo zdravotných účinkov vyplývajúciuch z výsledkov štúdií u podobných chemikálií. V tomto prípade použila zmes chemikálií vyrobených zo surovej ropy na posúdenie rizík, ktoré predstavujú nové palivá na báze plastov. Chevron poskytol EPA informácie o chemických zložkách nového paliva, neuviedol však ich presné pomery.

Na otázku, prečo agentúra nevyžaduje laboratórne testy na posúdenie potenciálnych zdravotných a iných rizík, hovorca odpovedal, že neverí v to, že by výsledky takýchto testov zmenili už identifikované riziká a ani by neodhalili žiadne neprimerané riziká. Počas troch desaťročí pritom Maria Doa ešte nikdy nevidela chemikáliu s takým vysokým rizikom vzniku rakoviny, akú agentúra povolila vypustiť do ovzdušia a medzi ľudí bez obmedzení.

„Zdá sa, že jedinou požiadavkou je nariadiť pracovníkom spoločnosti nosenie ochranných rukavíc,“ reagovala Doa.

Iróniou je podľa odborníkov aj skutočnosť, že kongres vytvoril štandardný program pre obnoviteľné palivá, ktorého cieľom je zníženie emisií skleníkových plynov a podporu výroby obnoviteľných palív. Skutočne obnoviteľné zdroje energie, ako sú rastliny alebo riasy, sa môžu v krátkom čase regenerovať. V praxi sa však vedú búrlivé diskusie o tom, či sú napríklad etanol vyrábaný z kukurice a iné rastlinné obnoviteľné palivá skutočne lepšou alternatívou pre životné prostredie v porovnaní s fosílnymi palivami, pričom pri plastoch je zrejmé a niet tu pochýb o tom, že nie sú obnoviteľné a ich výroba aj premena na palivo je toxická a poškodzuje klímu.

Podľa príslušných noriem EPA musia biopalivá spĺňať špecifické kritériá týkajúce sa ich biologického pôvodu, ako aj objemy znižovaných emisií skleníkových plynov, ktoré sa v takomto prípade porovnávajú s produktmi vyrábanými na báze ropy. Podľa uvedeného postupu však palivá vyrobené z odpadu nemusia tieto kritériá spĺňať. V stanovisku to uviedla agentúra EPA. Chevron vo svojom písomnom vyhlásení potvrdil, že plasty sú nevyhnutnou súčasťou moderného života a plastový odpad by nemal skončiť na rôznych skládkach okolo nás. Spoločnosť podľa jej slov podniká kroky v oblasti riešenia plastového odpadu a podporuje obehové hospodárstvo, v ktorom sa plasty po použití recyklujú alebo opätovne používajú ďalej, prípadne sa premieňajú na iné látky.

Niektorí odborníci to označujú za „greewashing“

Niektorí odborníci z environmentálnych radov však považujú uvedené tvrdenia spoločnosti za „greewashing“. Bez ohľadu na to, ako sa to nazýva, výroba paliva z plastov je v niektorých ohľadoch pre klímu horšia, ako jednoduchá výroba z fosílnych palív. Viac ako 99 % všetkých plastov pritom pochádza z fosílnych palív vrátane uhlia, ropy a plynu. Na výrobu plastov sa používajú dodatočné fosílne palivá, ktoré ich menia na petrochemické látky použiteľné ako palivá.

„V celom procese sa tak pridáva ďalší krok, ktorý si vyžaduje viac energie,“ uviedla to Veena Singla, ktorá je vedúcou výskumníčkou z Rady pre ochranu prírodných zdrojov.

V Spojených štátoch amerických sa recykluje menej ako 6 % plastového odpadu a vedci odhadujú, že viac ako milión ton z tohto odpadu končí svoju púť v životnom prostredí, kde zabíja morské cicavce a znečisťuje celý ekosystém. Problémom plastu je, že sa úplne nerozloží a malé časti potom končia aj v ľudskom tele. Iniciatíva výroby paliva z plastu môže na prvý pohľad ponúknuť upokojujúci pocit, že plasty sú udržateľné. Uvoľňovanie toxických látok pri procese výroby paliva z vyradených plastov, ktoré spôsobujú rakovinu a znečisťujú ovzdušie, je však len jedným z niekoľkých významných problémov spojených s týmito látkami a ich udržateľnosťou.

Nedávna štúdia vedcov z amerického ministerstva energetiky napríklad zistila, že environmentálne náklady na premenu starého plastu na nové zdroje pomocou procesu nazývaného pyrolýza, boli 10 až 100-krát vyššie, ako náklady na výrobu nových plastov z fosílnych palív. Chevron pritom nakupuje ropu, ktorú iná spoločnosť získava z vyradených plastov pyrolýzou.

Hovorca agentúra EPA uviedol, že organizácia pracuje na zefektívnení práce s novými chemikáliami všade, kde je to možné. Divízia chemikálií, ktorá zastrešuje uvedený program, bola nedávno pod mimoriadnym tlakom, pretože novelizácie zákona o chemikáliách jej priniesli množstvo nových povinností a zrýchlené termíny. Táto divízia je zároveň predmetom prebiehajúceho vyšetrovania inšpektorov EPA v súvislosti s obvineniami oznamovateľov z prítomnej korupcie a vplyvu na proces schvaľovania chemikálií.