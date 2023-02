Aj v SITE sme si položili otázku, čo môžeme urobiť preto, aby sme zvládli klimatickú krízu

Pred tromi rokmi prijali pracovníci britského denníka The Guardian dôležité rozhodnutie o tom, ako pomáhať zhoršujúcej sa klimatickej kríze. Z dostupných štatistických informácií pritom vyplýva, že zo všetkých súčasných kríz je pre najväčší počet ľudí na svete najviac znepokojujúca práve klimatická kríza. Na otázku, čo môžu novinári v tejto situácii urobiť, si odpovedali tak, že každý deň budú svojich čitateľov informovať o prebiehajúcej klimatickej kríze, jej príčinách, následkoch a obetiach. Rovnakú otázku si položili aj slovenskí žurnalisti v Slovenskej tlačovej a informačnej agentúre SITA a ako odpoveď na ňu vznikla odborná platforma s názvom SITA Klíma.

Začať treba od seba

Téma klimatickej krízy sa dotýka každého z nás, pretože bez pitnej vody, zdravej pôdy a v toxickom životnom prostredí ako ľudstvo nemôžeme dlhodobo existovať. Každý z nás má možnosť robiť zmeny vo svojom živote, pričom aj v tejto oblasti platí, že v počtoch je sila a zmena prichádza rýchlejšie vtedy, keď je realizovaná masovo. Čím viac informácií pritom máme k dispozícii o danej problematike, tým efektívnejšie opatrenia môžeme prijímať.

SITA Klíma sa bude zameriavať na edukáciu verejnosti a vysvetľovanie princípov a príčin vedúcich ku klimatickým zmenám. Cieľom tohto úsilia je prinášať čitateľom dôležité informácie v oblasti udržateľného rozvoja a nezávislé hodnotenia prijímaných opatrení z pohľadu kvality, relevantnosti a efektivity. V pravidelných príspevkoch nájdu čitatelia zaujímavé analýzy ekonomických dopadov na realizované riešenia a úspešné príklady zelenej transformácie v podnikaní.

V článku britského denníka sa hovorí aj o tom, že jedným z kľúčových cieľov je vytvorenie tlaku na vládu a podniky, aby dekarbonizovali a prešli na zelenú. Najlepšou inšpiráciou pre ostatných je pritom vždy skutočnosť, keď my sami žijeme to, o čom učíme. Toto motto nasledovali aj novinári z The Guardian, ktorí robia aj vo svojom podnikaní všetko pre to, aby znižovali vlastnú uhlíkovú stopu. V SITE si myslíme, že ekológia a ekonomika musia ísť ruka v ruke, aby bol výsledný efekt relevantný, udržateľný a zmysluplný. Nehľadáme dokonalosť a na navrhované riešenia sa pozeráme z rôznych uhlov pohľadu, pričom základným pilierom našej práce je snaha zmeniť veci k lepšiemu a napredovať.

Kvalita a nezávislosť ako základný atribút žurnalistiky

Britský denník The Guardian už viac ako tri roky prináša svojim čitateľom vyčerpávajúce informácie v podobe environmentálnych správ, ktoré sú známe pre svoju kvalitu a nezávislosť. Len v uplynulom roku pritom vydali viac ako 4 tisíc žurnalistických publikácií spojených s klimatickými zmenami a prácami, ktoré sa týkali 65 miliónov ľudí.

Medzi nimi sa objavili aj horúce klimatické témy týkajúce sa rekordných teplôt na planéte, informácie o ničivých záplavách v Pakistane či vlne horúčav na juhozápade USA, ako aj správy o úmornom suchu v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska, na území Európy a Číny. Čitatelia sa tiež dozvedeli o vyčíňaní hurikánov, tajfúnov a požiarov s dominovým efektom na potraviny, energiu a infraštruktúru. Medzi publikovanými príspevkami si tiež prečítali o odhalení tajne plánovaných projektov ťažby ropy a zemného plynu.

SITA Klíma nie je vytvorená s cieľom oživenia ďalšieho zeleného projektu na verejnú diskusiu. Partnermi projektu sú akademici, ekonómovia a odborníci v oblasti klímy, ktorí prinášajú nezávislé a nestranné pohľady na to, čo sa okolo nás v tejto oblasti deje a denne ovplyvňuje naše životy. Čitatelia nájdu v článkoch analýzy dopadov realizovaných riešení, ich nesporné výhody, ako aj poukazy na prípadné úskalia. Zverejňovaný obsah vychádza z dostupných zdrojov a má oporu vo vede a publikovaných dátach.

Žurnalistika bez komerčných a politických vplyvov

Vo svojom článku The Guardian ďalej vyzdvihuje, že ako nezávislá spravodajská organizácia prináša čitateľom spravodajstvo o klimatickej kríze, ktoré nie je ovplyvnené komerčnými alebo politickými záujmami. Spolu s tým bojujú tamojší novinári proti dezinformáciám objavujúcim sa v tomto segmente a prinášajú žurnalistiku s pevnými koreňmi vo vedeckých faktoch. V rámci snahy čo najviac informovať širokú verejnosť o aktuálnych klimatických výzvach spustili informačný bulletin a vytvorili aj mnohé edukačné podcasty, podujatia či kurzy zamerané na zvýšenie povedomia o problematike klimatickej krízy a jej dopadoch na planétu a ľudstvo.

V SITA Klíma rovnako neposkytujeme priestor na Greenwashing a netvrdíme ani to, že všetky riešenia v tejto oblasti sú kvalitné a účinné. Vždy pritom berieme do úvahy aj ekonomickú stránku navrhovaných opatrení, ktorá musí byť rovnako efektívna, aby bola dlhodobo udržateľná a masovo aplikovateľná. Všeobecne pritom platí, že akýkoľvek výsledný efekt musí byť zmysluplný, aby bol v dlhodobom horizonte úspešný.

Environmentálny kolaps, ktorý už zachvátil celý svet

Na to, aby sme mohli s akýmkoľvek problémom niečo urobiť, si musíme najprv pripustiť jeho existenciu. Cieľom denníka The Guardian a tímu pracujúcom na témach klimatickej krízy je nestranne a pravdivo informovať čitateľov o tom, že environmentálny kolaps už ovplyvňuje ľudí po celom svete, a to prostredníctvom rôznych prírodných katastrof a extrémnych poveternostných podmienok.

Tieto správy prinášajú svedectvá ľudí z rôznych kútov planéty o tom, ako sa snažia vysporiadať s neznesiteľnými životnými podmienkami, stratou domovov či celej úrody, ktorá bola ich jediným živobytím. Aj tvorcovia SITA Klíma sa zhodujú na tom, že tieto hlasy treba počuť, pretože to, čo sa včera týkalo niekoho iného na druhom konci sveta, sa dnes alebo zajtra môže týkať nás alebo našich blízkych. Aj preto sa agentúra SITA rozhodla prostredníctvom odborného portálu SITA Klíma prinášať relevantný obsah pre slovenských čitateľov v oblasti klimatickej krízy.

Globálne ukazovatele, ktoré poukazujú na naliehavosť situácie

Cieľom žurnalistiky britského denníka je dostať do pozornosti čitateľov kľúčové údaje a vedecké informácie, ktoré im poskytnú okamžitý prehľad o vzniknutej situácii. Na ich webovej stránke preto figuruje kľúčový údaj o množstve uhlíka v atmosfére, ako aj ďalšie dôležité dáta dotvárajúce celkový obraz a o aktuálnej klimatickej situácii. Pravidelné spravodajstvo tiež mapuje situáciu s globálnym otepľovaním, pričom nárast teplôt sa podľa zverejnených údajov blíži k hraničnej hodnote 1,5 °C.

Rovnako na platforme SITA Klíma nájdu čitatelia dôležité dáta a aktuálne informácie o dianí v oblasti klimatických zmien. Publikovaný obsah sa vždy budeme snažiť prinášať tak, aby bol zrozumiteľný a podopretý najnovšími vedeckými poznatkami.

NIE reklame od spoločností ťažiacich fosílne palivá

The Guardian vo svojom článku ďalej otvorene informuje čitateľov o svojich cieľoch v boji proti klimatickej kríze, nastavených míľnikoch, ako aj dosiahnutých úspechoch. Jedným z takýchto cieľov je aj oddelenie podnikania a financií od spoločností ťažiacich fosílne palivá. Dodržali pritom svoj záväzok a od roku 2020 neumožňujú inzerovať reklamu na svojom mediálnom priestore spoločnostiam ťažiacim fosílne palivá a ani takým, ktoré v tejto oblasti investujú.

Denník spolu s tým otvorene uviedol, že v krátkodobom horizonte v dôsledku tohto rozhodnutia stratia určitý finančný príjem, dôraz však kladú na dlhodobú hodnotu značky. Takéto oznámenie pritom vysiela dôležitý signál na povzbudenie ostatných firiem, aby nasledovali nastavený príklad, čím sa zvyšuje tlak na ropné, banícke a iné ťažobné spoločnosti a odvetvia, aby zmenili svoj doterajší kurz. Ako sme už vyššie uviedli, ani platforma SITA Klíma nepodporuje Greenwashing a mediálny priestor pre takéto snahy neponúka.