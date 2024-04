Európa má najhoršiu úrodu vína za posledných 62 rokov

Svetová produkcia vína dosiahla v roku 2023 historické minimum a na vine môže byť zmena klímy, referuje portál Euronews.

Klimatické zmeny sú pre víno fatálne

Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (OIV) uvádza, že víno dosiahlo najnižšiu úroveň od roku 1962. Odborníci tvrdia, že dôvodom sú extrémne teplotné výkyvy vrátane sucha a požiarov, ktoré spôsobili klesajúcu produkciu.

Aj keď podľa OIV nie sú na vine výlučne klimatické zmeny aj tak sú najväčšou výzvou, ktorým priemysel čelí. Vinič sa na celom svete väčšinou pestuje v oblastiach, ktoré sú veľmi ovplyvnené zmenami klímy.

Klimatické zmeny viedli k prudkému poklesu produkcie, ktorý ovplyvnil hlavné vinohradnícke regióny na severnej a južnej pologuli. V EÚ sa v roku 2023 znížila produkcia vína o 10 %, čo je druhý najnižší zaznamenaný objem vína od začiatku storočia.

V niektorých krajinách spôsobila daždivá jar plesne, záplavy, škody a straty vo vinohradoch. Iné krajiny, najmä tie na juhu Európy, trpeli pretrvávajúcim veľkým suchom.

Kde v Európe trpia výrobcovia vína najviac?

Jednou z krajín, ktoré najviac utrpeli, bolo Taliansko, ktoré zaznamenalo 23-percentný pokles produktivity. Silné dažde spôsobujúce plesne v stredných a južných regiónoch spolu so škodami spôsobenými povodňami a krupobitím viedli k najmenšiemu objemu produkcie od roku 1950.

Produkcia sa znížila aj v ďalších európskych vinárskych krajinách. Nemecko zaznamenalo pokles o 3,8 %, Maďarsko o 2,1 % a Rakúsko o 6,5 %. Výrazný prepad zaznamenalo aj Španielsko, ktoré dosiahlo najnižšiu produkciu od roku 1995 – v porovnaní s rokom 2022 klesla o viac ako 20 % a v porovnaní s päťročným priemerom bola nižšia o 25,7 %.

V niektorých častiach krajiny bol v posledných rokoch zaznamenaný vážny nedostatok vody, pričom v Katalánsku bol začiatkom tohto roka vyhlásený stav ohrozenia kvôli suchám.

Odborníci varovali, že pravidelné suchá by sa mohli stať „novým normálom“ v celom Stredomorí do polovice storočia. Pokles produkcie sa objavil spolu so správou, že spotreba vína je najnižšia od roku 1996, a to v dôsledku rastu cien spôsobeného infláciou a prudkého poklesu pitia vína v Číne v dôsledku spomalenia hospodárskeho rastu.