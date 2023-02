Uhlíková neutralita budov: Prečo je to životný štýl budúcnosti?

Uhlíková neutralita budov nie je len slovný trend, ale nevyhnutná zmena pre prežitie našej planéty a nás samotných. Nesieme spoločnú zodpovednosť a navyše bývanie či práca v zelených budovách zlepšuje naše fyzické i psychické zdravie.

Dopady klimatickej krízy pociťujeme už aj na Slovensku. Extrémne výkyvy počasia, ako napríklad silné dažde, záplavy, veľké suchá a zosuvy pôdy sú čoraz častejšie. Zmeny podnebia majú za následok aj stratu biodiverzity, prekysľovanie morí i oceánov a zvyšovanie ich hladiny. A práve nehnuteľnosti sú jedným z najväčších vinníkov emisií uhlíka, ktorý predstavuje takmer 40 % globálnych skleníkových plynov spôsobujúcich klimatickú krízu.

Uhlíková neutralita budov je preto nevyhnutnou zmenou, ku ktorej sa do roku 2050 zaviazalo i Slovensko. Ak chceme splniť tieto záväzky, musíme prijať konkrétne rozhodnutia a opatrenia už v najbližších rokoch. Ako prvá na túto výzvu zareagovala prezidentka Zuzana Čaputová, ktorej ambíciou je stať sa prvým uhlíkovo neutrálnym úradom a ukázať tak cestu aj pre ďalšie inštitúcie.

Foto: CORWIN

Čo je uhlíková neutralita budovy

Definícia uhlíkovo neutrálnej budovy znamená, keď sú emisie skleníkových plynov minimalizované vo všetkých fázach, vrátane výrobných procesov, počas výstavby napríklad použitím recyklovaných a lokálnych materiálov a počas prevádzky budovy. Emisie, ktoré vznikajú, sú vyvážené klimaticky pozitívnymi iniciatívami, takže čistá uhlíková stopa po určitom časovom období je nulová.

Uhlíková neutralita budovy sa posudzuje i z hľadiska úspory vody, energie či množstva odpadu, ktoré vyprodukuje počas prevádzky a tiež množstva jeho recyklácie. Tieto nehnuteľnosti spotrebujú menej vody, energie a iných prírodných zdrojov. Na emisie, ktoré vznikajú počas prevádzky domu, má vplyv i spôsob dopravy užívateľov do budovy a z nej. V niektorých prípadoch zelené stavby môžu pomôcť zvýšiť biodiverzitu a produkovať vlastnú čistú energiu z obnoviteľných zdrojov. Tým všetkým prispievajú k udržateľnosti našej planéty.

Čo prináša uhlíkovo neutrálna budúcnosť? Na to sme sa spýtali developera CORWIN, ktorého Einpark v Bratislave je jediná uhlíkovo neutrálna budova v regióne Strednej a Východnej Európy. Einpark dokáže podľa energetickej simulácie ASHRAE v porovnaní so štandardom ušetriť až 77 % energií či 52 % vody. Podľa developera ich budova recykluje až 65 % odpadu (čo je dvojnásobok priemeru) a toto číslo stále rastie. Pre tento účel je v budove nainštalovaný elektrický kompostér a Corwin pripravil aj vlastný Zero Waste manuál pre svojich nájomcov. Bratislavský uhlíkovo neutrálny projekt navyše svojou rozsiahlou zelenou strechou podporuje biodiverzitu a tiež vytvára príjemné prostredie pre užívateľov.

„Aby bol zelený projekt skutočne úspešný, musí primárne poskytovať to najlepší prostredie pre svojich užívateľov. Napríklad zelené strechy s relaxačnou terasou poskytujú zamestnancom Einparku perfektné miesto na každodenný oddych, ale zároveň aj znižujú efekt tepelného ostrova, zvyšujú energetickú efektívnosť a aj vďaka nim dokážeme zachytiť a zužitkovať všetku dažďovú vodu, ktorá spadne na pozemok, čím významne znižujeme záťaž na kanalizáciu, a tak predchádzame záplavám,“ vysvetľuje Miloš Polák, manažér rozvoja projektov spoločnosti CORWIN.

To, či je budova skutočne uhlíkovo neutrálna, posudzuje certifikácia LEED Zero Carbon (Leadership In Energy & Environmental Design), ktorú stavba získava po niekoľkoročnom prísnom vykazovaní, hodnotení a posudzovaní mnohých povinných parametrov. Odmenou tohto úsilia je získanie certifikátu, ktorý je však potrebné každý rok obnovovať.

Foto: CORWIN

LEED Zero Carbon – najvyššia možná úroveň

„LEED Platinum hodnotí viaceré aspekty udržateľnosti. Medzi nimi je napr. aj kvalita vnútorného prostredia, sociálny aspekt a podobne. Znamená to, že aby bola budova LEED Platinum, musí byť nielen udržateľná, ale aj prinášať lepšie, zdravšie a príjemnejšie prostredie pre ľudí vo vnútri. LEED Zero Carbon je posledný a najvyšší krok, ktorý dokazuje, že už došlo k absolútnej minimalizácii negatívnych vplyvov, vrátane kvalitnejšieho vzduchu a lepšieho prostredia. Viacero štúdií potvrdzuje, že ľudia sa cítia lepšie v LEED budovách a sú produktívnejší. Aj podľa našich prieskumov spokojnosti až 83 % ľudí sa cíti v prostredí zelených kancelárií príjemne,“ hovorí developer CORWIN, ktorého kancelárie Einpark získali certifikát LEED Platinum a LEED Zero Carbon.

Foto: CORWIN

Vplyv zelených budov na naše psychické i fyzické zdravie

Uhlíkovo neutrálne budovy sú nielen udržateľné, ale umožňujú nám návrat k prírode, preto predstavujú životný štýl budúcnosti. To, že v zelených budovách LEED sú ľudia šťastnejší, zdravší a produktívnejší, potvrdzuje aj prieskum US Green Building Council (USGBC) z roku 2018. Podľa zistení priestor, ktorý poskytuje čistý a kvalitný vnútorný vzduch, priamo prispieva k tomu, aby sa zamestnanci cítili v práci šťastní a naplnení.

Viac ako 80 % respondentov tvrdí, že produktivita v práci a prístup k čistému a kvalitnému vnútornému vzduchu prispieva k ich celkovej spokojnosti na pracovisku. Nečudo. Ľudia trávia v priemere 80 % svojho času vo vnútri, preto môžu byť zdravotné riziká spôsobené znečistením vnútorného ovzdušia väčšie ako znečistením vonkajšieho ovzdušia. „Súčasťou prípravy Einparku na LEED Platinum bola aj analýza prchavých látok. To znamená, že všetky koberce , materiály atď. sú hypoalergénne a pomáhajú tiež prispievať k zdravšiemu prostrediu. Máme navyše mimoriadne kvalitné filtre vzduchu a systém inteligentného monitoringu CO2, ktorý v konferenčných miestnostiach meria oxid uhličitý a automaticky upravuje prívod vzduchu i chladenie. Tak sa v miestnosti zabezpečí vždy ideálna teplota a kvalita vzduchu vzhľadom na to, koľko sa tam ľudí práve zdržiava,“ hovorí Miloš Polák.

Prieskum tiež ukazuje, že väčšina kancelárskych pracovníkov chce pracovať pre spoločnosti, ktoré sú orientované na hodnoty, zaujímajú zodpovedný postoj k dôležitým otázkam, ako je udržateľnosť, a prispievajú k pozitívnemu vplyvu na svet. V skutočnosti až 84 % respondentov uprednostňuje prácu pre spoločnosť, ktorá má pozitívne hodnoty.

Vnútorné priestory so zelenými stenami, vertikálnymi záhradami alebo rastlinami v črepníkoch môžu znížiť hladinu hluku, čo takisto vplýva pozitívne na ľudskú psychiku.

Foto: CORWIN

Ľudia sú ochotní zmeniť svoj životný štýl pre dobro planéty

Oxfordská univerzita zistila, že takmer 70 % ľudí na celom svete si myslí, že zmena klímy je „extrémne alebo veľmi vážny problém“ a 80 % ľudí je ochotných zmeniť svoj životný štýl, aby zmiernili jej dôsledky. Ak máme možnosť pracovať alebo bývať v prostredí zelenších budov, využime to.

