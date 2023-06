Oblaky zohrávajú dôležitú úlohu a dokážu predpovedať klimatické zmeny

Mnohí z nás im nevenujú pozornosť a pritom oblaky nám môžu pomôcť predpovedať budúce zmeny a zohrávajú veľkú úlohu pri globálnom otepľovaní.

Hľadáme v nich rôzne tvary, podľa ich množstva a sfarbenia vieme predpovedať blížiace sa zrážky či búrku, no oblaky dokážu oveľa viac. Podľa nich vieme zistiť, o koľko sa zemská klíma oteplí a ďalšie klimatické zmeny. To ľudstvu pomôže pripraviť sa lepšie na budúcnosť.

Dôležitá úloha oblakov

Hoci o tom väčšina ľudí netuší, masy skondenzovanej vodnej pary plávajúce v atmosfére zohrávajú pri globálnom otepľovaní veľkú úlohu.

Niektoré mraky prispievajú k ochladzovaniu tým, že odrážajú časť slnečnej energie späť do vesmíru, zatiaľ čo iné prispievajú k otepľovaniu tým, že fungujú ako prikrývka a zachytávajú časť povrchovej energie Zeme, čím zosilňujú skleníkový efekt. Podľa Sandriny Bonyovej, klimatologičky a riaditeľky výskumu z Francúzskeho národného centra pre vedecký výskum (CNRS) v Paríži oblaky veľmi silne interagujú s klímou. Ovplyvňujú štruktúru atmosféry. Závisí od nich všetko, od teploty a vlhkosti až po atmosférickú cirkuláciu.

Na zmenu klímy vplýva množstvo procesov a spätných väzieb. Preto je potrebné tento problém rozdeliť na menšie časti. „Zakaždým, keď sa nám podarí lepšie pochopiť jednu z častí, znížime neistotu celého problému,“ hovorí Bonyová, ktorá koordinovala projekt EUREC 4A financovaný Európskou úniou.

Pred niekoľkými rokmi sa tímu vedcov podarilo zistiť, že malé kupolovité oblaky bežné v oblastiach pasátov (vetry prevládajúce v tropických oblastiach, pozn. redakcie) spôsobujú jednu z najväčších úrovní neistoty v klimatických modeloch. Tieto oblaky sú známe ako kumulus.

Obavy vedcov nespôsobuje ani tak veľkosť týchto kupolovitých oblakov ako ich početnosť. Podľa klimatologičky, keďže kumulus sú rozšírené v trópoch a je ich veľmi veľa, to, čo sa s nimi stane, môže mať obrovský vplyv na klímu.

Výskum EUREC 4 A využíval na pozorovanie kupovitých oblakov a ich interakcií s atmosférou nad západným Atlantickým oceánom neďaleko Barbadosu drony, lietadlá a satelity a priniesol zaujímavé zistenia.

Mnohé modely predpokladajú, že štruktúra a počet týchto oblakov sa s globálnym otepľovaním výrazne zmení. To vedie k reakciám, ktoré zosilňujú alebo tlmia klimatické zmeny. Modely, ktoré pri raste teplôt predpokladajú silnú redukciu takejto oblačnosti, majú tendenciu predpovedať vyšší stupeň globálneho otepľovania.

Oblaky prinášajú dobré správy

Bonyová a jej kolegovia však zistili, že kumulus sa s otepľovaním atmosféry menia oveľa menej, ako sa očakávalo. „Svojím spôsobom je to dobrá správa, pretože proces, o ktorom sme si mysleli, že by mohol byť zodpovedný za veľké zosilnenie globálneho otepľovania, zrejme neexistuje,“ hovorí výskumníčka. Čo je dôležitejšie, znamená to, že klimatológovia teraz môžu používať modely, ktoré presnejšie reprezentujú správanie týchto oblakov pri predpovedaní vplyvu klimatických zmien. Podľa toho je možné presnejšie predpovedať napríklad obdobie horúčav v Európe.

„Nárast počtu horúčav veľmi závisí od úrovne globálneho otepľovania,“ tvrdí Bonyová. „A úroveň globálneho otepľovania veľmi závisí od reakcie mrakov,“ dodáva.