Prvá superjachta na svete z 3D tlačiarne s nulovými emisiami pripomína oblaky nad morom

Futuristická loď PEGASUS 88m poháňaná najnovšími technológiami bude prvým plavidlom z 3D tlačiarne na svete s nulovými emisiami. Jej tvorca, milánsky dizajnér Jozeph Forakis, sa nechal inšpirovať prírodou a morom.

Loď z 3D tlačiarne, ktorá je virtuálne neviditeľná, má pripomínať mraky plávajúce nad hladinou. Takto nejako bude vyzerať nová revolučná superjachta PEGASUS 88m s reflexnými „solárnymi krídlami“. Plavidlo predstavuje na svete prvý solárno-elektro/vodíkový hybrid s nulovými emisiami a nekonečným dojazdom.

Ako oblaky plávajúce nad hladinou

Futuristický koncept jachty, ktorého realizácia sa predpokladá v roku 2030,vznikol na pláži na ostrove Koufonissi v Grécku. Jeho tvorca, milánsky dizajnér Jozeph Forakis, sa nechal inšpirovať prírodou a morom. Cieľom dizajnéra je vytvoriť jachtu, ktorá by vyzerala, akoby bola vyrobená z oblakov plávajúcich nad čiarou ponoru. „Chcel som si uctiť prírodu tým, že som vytvoril koncept, ktorý by do nej zapadol a stal sa prakticky neviditeľným. Táto túžba po neviditeľnosti ma priviedla k vyvinutiu skutočnej jachty s nulovými emisiami, ktorá je neviditeľná nielen z hľadiska dizajnu, ale aj vplyvu na životné prostredie,“ vysvetľuje návrhár.

Konštrukcia 88-metrovej superjachty využíva robotickú 3D tlač na vytvorenie sieťového rámca integrujúceho trup aj nadstavbu. Výsledkom je mimoriadne pevná a zároveň ľahká forma, ktorú možno vyrobiť s použitím menšieho množstva energie, materiálu, odpadu, priestoru a času v porovnaní s bežnou konštrukciou lodí.

Elegantná mrežová konštrukcia je ako nádoba budúcnosti, ktorá mení tvar, viditeľná cez reflexné sklo pri určitých uhloch a svetelných podmienkach. Zaujímavá trojuholníková štruktúra navyše umožňuje svetlu preniknúť do všetkých úrovní interiéru a zároveň ponúkať pozoruhodné výhľady, a to na všetky strany.

Jadro lode skrýva strom života

Koncept superjachty má byť jedinečný po viacerých stránkach. Stredobodom futuristického interiéru je viacúrovňový „Strom života“ – živý, dýchajúci monument a jadro hydroponickej záhrady, ktorá poskytuje čerstvé potraviny a čistí vzduch. Strom začína z bazéna na spodnej palube a je obklopený hydroponickou a meditačnou „Zenovou záhradou“. Tiahne sa vertikálne cez všetky štyri úrovne jachty a okolo neho má byť točité schodisko.

Nulové emisie a nekonečný dojazd

Ako bolo spomenuté v úvode, loď bude poháňaná špičkovými technológiami využívajúcimi obnoviteľné zdroje. Slnečná energia, ktorá spĺňa solárno-elektrickú funkčnosť lode, sa využíva na premenu morskej vody na vodík, ktorý je možné uskladniť na dlhší čas, zatiaľ čo palubné palivové články premieňajú H2 na elektrinu uloženú krátkodobo v lítium-iónových batériách. V konečnom dôsledku má byť superjachta PEGASUS uhlíkovo neutrálna a bude sa pýšiť prakticky neobmedzeným dojazdom.