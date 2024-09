Najväčšie mýty a chyby, ktoré robíme pri triedení odpadu

Triedenie odpadu je jedným z najjednoduchších a najefektívnejších spôsobov, ako prispieť k ochrane životného prostredia. Napriek tomu však mnohí z nás stále robia pri triedení odpadu chyby, ktoré pramenia z rôznych mýtov a nesprávnych predstáv. Aké sú najčastejšie mýty a chyby, ktoré nás pri triedení odpadu brzdia a čo môžeme urobiť, aby sme ich prekonali?

1. Mýtus: Všetok odpad nakoniec končí na jednej skládke

Jeden z najrozšírenejších mýtov je ten, že triedenie odpadu nemá zmysel, pretože všetko nakoniec skončí na jednej skládke. Tento názor často vzniká z toho, že ľudia vidia smetiarske autá, ktoré zbierajú odpad z rôznych kontajnerov naraz. Realita je však iná. Moderné smetiarske vozidlá sú často viaczložkové a majú oddelené komory pre rôzne druhy odpadu. Takto je zabezpečené, že vytriedený odpad zostane oddelený aj počas prepravy.

Vytriedený odpad je navyše cenným zdrojom surovín pre výrobu nových produktov. Napríklad použité sklo sa dá recyklovať donekonečna bez straty kvality, a nové sklenené obaly môžu obsahovať až 90 % recyklovaného skla. „Použité sklenené fľaše či potravinárske obaly nepovažujeme za odpad, ale za zdroj, pretože nové sklenené obaly môžu obsahovať až 90 percent použitého skla, pokiaľ budú ľudia na Slovensku hádzať použité sklo do zelených kontajnerov. Pri recyklácii navyše sklo nestráca žiadne svoje pôvodné vlastnosti,“ hovorí Juraj Golej, environmentálny inžinier.

Z odpadov sa vyrábajú napríklad aj vrecia na odpad.„Ešte stále sa stretávame s domnienkami obyvateľov, že všetko končí na jednej kope a triedenie odpadu nemá zmysel. Z odpadu, ktorý bratislavské domácnosti správne vytriedili do žltého kontajnera alebo vreca, sa vyrobilo 58 000 nových vriec na odpad,“ konštatuje Zuzana Balková z organizácie na Odvoz a likvidáciu odpadu (OLO) s tým, že recykláciou plastového odpadu boli vyrobené aj modré a žlté vrecia určené na vrecový zber triedeného odpadu využívané rodinnými domami.

2. Mýtus: Pred vyhodením musím fľaše a obaly dôkladne umyť

Mnohí z nás sa vyhýbajú triedeniu odpadu, pretože veria, že musia všetky obaly dôkladne umývať pred ich vyhodením. V skutočnosti to však nie je nutné. Použité sklenené fľaše a obaly nemusíte čistiť, pretože biologická zložka na sklenených črepinách prirodzene „vyhníva“ počas technologického procesu recyklácie. „Vyzbierané vyhodené sklo nechávame v rámci technologického postupu odležať v našom sklade črepov, kde biologická zložka, ľudovo povedané, vyhníva. Následne črepy spracovávame v našej technológii,“ vysvetľuje Boris Sluka, generálny riaditeľ spoločnosti, ktorá na Slovensku pôsobí ako jediný recyklátor obalového skla.

To isté platí aj pre plastové obaly, pokiaľ neobsahujú veľké množstvo zvyškov potravín alebo tekutín, ktoré by mohli znečistiť ďalší vytriedený odpad. V takom prípade je lepšie obal vypláchnuť, aby mohol byť efektívne zrecyklovaný. „Veľmi znečistený obal nie je vhodný na recykláciu, a preto putuje rovno na skládku alebo do spaľovne,“ hovorí Katarína Kretter z organizácie zodpovednosti výrobcov Envi-pak.

3. Mýtus: Komunálny odpad sa na konci dňa aj tak vytriedi

Ďalšou rozšírenou chybou je predstava, že aj ak hodíte recyklovateľný odpad do komunálneho kontajnera, bude tento odpad na konci dňa ešte vytriedený. To však nie je pravda. Odpady, ktoré skončia v komunálnom odpade, sú určené na skládku alebo do spaľovne, a nie na recykláciu. Napríklad sklo na skládke sa nerozkladá a nie je možné ho zlikvidovať spálením. Preto je dôležité, aby sme odpady triedili správne už pri zdroji.

4. Mýtus: Recyklácia je energeticky náročnejšia ako výroba nových produktov

Niektorí ľudia veria, že recyklácia je zbytočne nákladná a energeticky náročná. Opak je však pravdou. Výroba nových produktov z recyklovaných materiálov je energeticky úspornejšia a šetrí prírodné zdroje. Napríklad výroba nového skleneného obalu z recyklovaného skla šetrí energiu a znižuje emisie CO2 v porovnaní s výrobou z primárnych surovín​. „Obalové sklo sa snažíme vyrábať v prvom rade z vyhodených sklenených fliaš alebo obalov, výroba je tak ekologickejšia a uhlíková stopa výrazne nižšia. Pridaním každých 10 percent črepov do vsádzky, šetríme približne 3 percentá energie a 7 percent oxidu uhličitého. Pokiaľ sú ľudia naučení hádzať použité sklo do zelených košov, spoločne tak vieme prispieť k šetreniu životného prostredia na Slovensku,“ informuje Sluka a dodáva, že ročne sa dokáže zrecyklovať až 150 tisíc ton použitého obalového skla a jediným limitujúcim faktorom je jeho nedostatok.

Prekonajme mýty a trieďme odpad správne

Mýty o triedení odpadu nás často odrádzajú od toho, aby sme robili správne rozhodnutia. Avšak, ak sa spoliehame na overené informácie a snažíme sa tieto mýty prekonávať, môžeme efektívne prispieť k ochrane životného prostredia. Každý vytriedený kúsok odpadu má potenciál byť znovu použitý, čím znižujeme množstvo odpadu na skládkach a šetríme prírodné zdroje. Nepodliehajme teda mýtom a trieďme odpad správne!