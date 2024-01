Himaláje sú zavalené odpadom po turistoch, tento projekt ponúka unikátne riešenie (video)

Himaláje, domov majestátneho Mount Everestu a prírodných divov, čelí vážnej hrozbe: hromadenie odpadu od turistov. Avšak spoločnosť Super Local prichádza s unikátnym návrhom. Tento holandský dizajnérsky tím nedávno získal ocenenie Dutch Design Award za rok 2023 za ich projekt, ktorý mení tento odpad na atraktívne suveníry. Ich iniciatíva ponúka nielen ekologické, ale aj estetické riešenie na túto dlhodobú problematiku.

Horský región Nepálu, konkrétne národný park Sagarmatha, každoročne bojuje s odhodeným odpadom od turistov, ktorý dosahuje až 200 ton ročne. Znečistenie ohrozuje nielen krásu pohoria, ale aj miestnu biodiverzitu. „Vysoká nadmorská výška, nedostatok konektivity a obmedzená recyklačná infraštruktúra sťažujú odstraňovanie odpadu,“ vysvetlilo štúdio Super Local, ktoré vedú dizajnéri Pim van Baarsen a Luc van Hoeckel. „Výsledkom je viac ako 80 otvorených jám, kde sa spaľuje odpad, ktorý kontaminuje pôdu, vodu a vzduch a ohrozuje biodiverzitu.“

Holandský tím dizajnérov prichádza s dvoma nápadmi: taškou pre turistov na nosenie odpadkov a sériou recyklovaných suvenírov.

Keď všetci spoja sily

Prvý produkt, taška „Carry Me Back“, umožňuje turistom pohodlne nosiť odpadky. Keďže park navštívi každoročne až 80 000 ľudí, tento prístup využíva crowdsourcing na efektívnejšie čistenie pohoria. Projekt odporúča návštevníkom, aby si priniesli späť aspoň jeden balík odpadu v jednokilovom vrecku Carry Me Back. Za ostatné odpadky pochádzajúce z reštaurácií a chát, ako aj otvorených jám a košov, je zodpovedný špecializovaný tím, ktorý ho odvezie do spracovateľského zariadenia, kde sa najskôr roztriedi a rozdrví. Turisti si potom môžu tieto tašky pripnúť na svoje batohy, čím si uľahčia ich prepravu na miestne letisko. Odtiaľ sa odpad presúva do recyklačného centra v Káthmandu.

Náhrdelníky a iné suveníry z vrchnákov

Druhý produkt je séria suvenírov vyrobených z HDPE uzáverov odpadových fliaš. Ide o ťažko recyklovateľný materiál, preto sa projekt rozhodol dať mu druhý život v podobe unikátnych suvenírov, ako sú náhrdelníky, prívesky či modely Mount Everestu. „Tieto farebné výrobky sa vyrábajú z tisícky recyklovaných uzáverov fliaš a sú dokonalými predmetmi pre turistov, aby si pripomenuli svoje dobrodružstvo a dúfajme, že aj svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu, aj keď sa vracajú domov,“ hovoria autori nápadu.

Projekt z Himalájí

Projekt „From the Himalayas“, ktorý spája oba tieto nápady, získal ocenenie Dutch Design Award za rok 2023. Iniciatíva sa stretla s pozitívnou odozvou nielen od miestnych obyvateľov, ale aj od turistov, z ktorých niektorí niesli až 14 kg odpadu. Po úspešnom pilotnom teste v roku 2019 bol program rozšírený v celom regióne v roku 2022.

Projekt Super Local predstavuje vzorový príklad, ako dizajn a inovácie môžu prispieť k riešeniu environmentálnych problémov a zároveň ponúknuť ekonomické príležitosti. Tento prístup k recyklácii a odpadovému manažmentu v Himalájach nie len zvyšuje povedomie o environmentálnych otázkach, ale tiež ponúka praktické a esteticky príťažlivé produkty.