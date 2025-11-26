Nádherná ale desivá bytosť z hlbín: Na pláž v Tasmánii vyplavilo trojmetrovú rybu, ktorú považujú za posla skazy

Na pobreží Tasmánie sa odohrala scéna, akú si väčšina ľudí dokáže predstaviť len vo filmoch o morských príšerách. Teplý slnečný deň v severozápadnej časti ostrova narušil nález tvora, ktorý podľa japonských legiend prináša katastrofy. Niektorí veria, že jeho výskyt je znamením blížiacej sa skazy. Iní naopak tvrdia, že je to len vzácny dar z mora. Jedno je však isté – takáto ryba sa na brehu objaví len raz za dlhé roky.
Ranná prechádzka, ktorá sa zmenila na životný zážitok
Tony Cheesman z mestečka Penguin sa v piatok ráno vybral so svojimi dvoma psami na pokojnú prechádzku po pláži Preservation Bay. Všimol si však niečo, čo narušilo dokonale idylické ráno. Na piesku sa lesklo strieborné telo obklopené čajkami.
„Keď som prišiel bližšie, neveril som vlastným očiam. Vidíte obrovskú rybu, nádherné farby, dlhé plutvy ako závoje… nikdy som nič podobné nevidel,“ opísal Cheesman pre portál The Guardian. Niet divu – trojmetrová regalecus glesne, v angličtine „giant oarfish“, je tvor, ktorý sa len výnimočne objaví pri hladine.
Tajomná ryba, ktorá sa ukáže iba vtedy, keď zomiera
Podľa profesora Culum Browna z Macquarie University tieto ryby môžu dorásť až do osem či deväť metrov, no žijú v hĺbke 200 až 1 500 metrov pod hladinou, kam človek takmer neprenikne.
„Svojím tvarom pripomínajú stuhu. Sú extrémne dlhé, tenké a majú nepretržitú chrbtovú plutvu od hlavy až po chvost,“ vysvetľuje Brown. Podľa neho sa tieto ryby objavujú na hladine len z jedného dôvodu – keď sú choré alebo umierajú.
Pre vedcov je však každý takýto nález mimoriadne vzácny. Oarfish sú totiž pre človeka stále záhadou. A každý exemplár, ktorý sa dostane na breh, prináša nové informácie o živote vo veľkých hĺbkach.
„Posol skazy“ z japonského folklóru
V Japonsku má oarfish zvláštny status. Nazývajú ich ryūgū-no-tsukai, čo sa prekladá ako „posol z paláca boha mora“. Podľa legiend sa objavujú pred veľkými prírodnými katastrofami – zemetraseniami alebo cunami.
Ako uvádza Forbes v roku 2011 sa v Japonsku skutočne vyplavilo najmenej desať oarfish len krátko pred ničivým zemetrasením a obrovskou cunami, ktorá zasiahla oblasť Fukušimy. Aj preto tam mnohí stále veria, že tento zvláštny morský tvor dokáže predpovedať budúcnosť.
Má legenda vedecký základ? Možno áno
Hoci väčšina vedcov tieto spojenia odmieta, niektorí odborníci pripúšťajú, že by za tým mohla byť štipka reality. Podľa Japan Times výskumník Kijoši Wadacumi z organizácie e-PISCO, ktorá sa zaoberá monitorovaním zemetrasení, upozorňuje, že hlbokomorské ryby môžu reagovať na pohyby tektonických zlomov skôr, než ich človek zaznamená.
„Ryby žijúce v blízkosti morského dna sú citlivejšie na pohyby aktívnych zlomov ako ryby v blízkosti hladiny,“ tvrdí Wadacumi. Ak teda došlo k výrazným zmenám na morskom dne, oarfish mohli byť vyrušené zo svojho prirodzeného prostredia a vyplávať vyššie – hoci to ešte neznamená, že ich výskyt je spoľahlivou predzvesťou katastrofy.
Realita je však pravdepodobne menej dramatická. Jedna z výskumných štúdií totiž nepreukázala žiadnu súvislosť medzi prítomnosťou tejto ryby a skutočnou katastrofou.
Profesor Brown to potvrdzuje: „Oarfish sa objavujú náhodne. Nevieme o nich veľa, a práve preto ich ľudia zahalili do legiend.“
Tvor, ktorý inšpiroval mýty o morských hadoch
Historik David Waldron z Federation University pripomína, že regalecus glesne stáli aj za mnohými legendami o morských hadoch. Námorníci v 18. a 19. storočí ich videli na hladine práve v momentoch, keď boli choré a zmietali sa, pretože nedokázali udržať svoju prirodzenú hĺbku.
„Je to úchvatne vyzerajúca ryba. Dlhá, zvlnená, s jasnou chrbtovou plutvou. Pre námorníkov v časoch pred modernou vedou to musel byť čistý šok,“ opisuje Waldron. Dokonca aj austrálske noviny v roku 1878 písali o údajnom morskom hadovi nájdenom práve v Penguin. Súčasné vyobrazenie „tajomného tvora“ z tej doby veľmi pripomína oarfish.
Obrovské telo, ešte väčšia legenda
Oarfish sú pre ľudí fascinujúce hneď z niekoľkých dôvodov:
- sú mimoriadne vzácne, keďže žijú v obrovských hĺbkach
- dorastajú do extrémnych dĺžok, čo im dodáva mytologický vzhľad
- sú pestrofarebné, s výraznou striebornou kožou a červenými plutvami
- vychádzajú z temných hlbín, čo vždy podnecuje fantáziu
Záhadnosť týchto rýb pripomína ďalších obyvateľov hlbín, ako sú gigantické chobotnice či hlbokomorské živočíchy, ktoré ľudia poznajú len z obrázkov alebo vzácnych videí.
Predzvesť katastrofy? Tento raz zrejme nie
Nájdená ryba v Penguin opäť vyvolala otázky: „Je toto varovanie? Prichádza niečo veľké?“ Cheesman sa však len pousmial: „Bol príliš pekný deň na akúkoľvek katastrofu,“ povedal pre miestne médiá.
A možno práve o to ide. Možno nejde o posla skazy, ale o pripomienku toho, ako málo toho vieme o živote v oceánoch. Regalecus glesne je okno do sveta, ktorý je pre nás stále temný, vzdialený a tajomný. A každý takýto výnimočný nález nám pripomína, že aj v 21. storočí zostávajú naše moria plné záhad.