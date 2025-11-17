Vedci varujú: Golfský prúd sa môže zrútiť. Hrozí nová doba ľadová?

Jedna z kľúčových atlantických morských cirkulácií môže byť na pokraji kolapsu, varujú klimatológovia v novej štúdii. Dôsledky môžu byť katastrofálne: prudké ochladenie Európy a rýchly nárast hladín morí.
Kolaps oceánskeho „dopravného pásu“?
Nová, kontroverzná štúdia publikovaná v prestížnom časopise Communications Earth & Environmenttvrdí, že Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC), známa aj ako „dopravný pás oceánu“, môže skolabovať už v priebehu niekoľkých desaťročí.
Za týmto výskumom stojí tím vedcov z Inštitútu oceánológie Čínskej akadémie vied a Kalifornskej univerzity v San Diegu. Zverejnili ho len niekoľko týždňov po tom, čo miliardár a niekdajší klimatický alarmista Bill Gates verejne spochybnil vplyv teplotných výkyvov na planétu.
AMOC: Strážca mierneho podnebia
AMOC je rozsiahly systém prúdov, ktorý presúva teplú vodu z tropických oblastí smerom na sever a chladnejšiu vodu späť na juh. Tento mechanizmus zahŕňa aj známy Golfský prúd, ktorý prúdi z Mexického zálivu popri východnom pobreží USA až do Európy.
Práve vďaka nemu je klíma v Európe, Spojenom kráľovstve a na východe USA omnoho miernejšia, než by bola bez jeho existencie.
Topenie Grónskeho ľadovca destabilizuje oceány
Štúdia poukazuje na to, že Grónsky ľadovec, ktorý napája túto morskú „klimatizáciu“, sa rýchlo topí v dôsledku globálneho otepľovania. Tavenina sa vlieva do severného Atlantiku, narúša salinitu a spôsobuje stagnáciu prúdenia.
Vedci zaznamenali v tejto oblasti „charakteristický teplotný odtlačok“ v hĺbke 1 000 až 2 000 metrov pod hladinou. Práve táto „horúca škvrna“ je podľa nich dôkazom spomaľovania AMOC.
Počítačový model odhalil alarmujúcu skutočnosť
Vedci použili všeobecný cirkulačný model oceánov, atmosféry a klímy vyvinutý na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT), aby mohli sledovať, ako sa signály zmeny AMOC šíria smerom k rovníku vo forme energetických vĺn.
Tieto vlny sa po príchode do rovníkovej oblasti násobia a vytvárajú spomínanú „oceánsku horúcu škvrnu“. Spomalenie AMOC zároveň spôsobuje ohrievanie podhladinových vôd v subpolárnom Atlantiku – oblasti medzi subtropami a Severným morom.
Na základe údajov z meraní od roku 1960 tím zistil, že stredne hlboké otepľovanie sa začalo prudko zvyšovať koncom 2000-cich rokov. To naznačuje, že pokles AMOC sa začal už na konci 20. storočia.
Ak sa prúdenie spomalí príliš, dôsledky môžu byť dramatické: podľa autorov štúdie môže teplota v Európe klesnúť až o 60 stupňov Fahrenheita (takmer 16 °C).