Vedci varujú: Golfský prúd sa môže zrútiť. Hrozí nová doba ľadová?

Dominika Knoteková
Redaktorka ekonomickej redakcie
2 min. čítania
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa Správy Enviro z lokality Európa

Jedna z kľúčových atlantických morských cirkulácií môže byť na pokraji kolapsu, varujú klimatológovia v novej štúdii. Dôsledky môžu byť katastrofálne: prudké ochladenie Európy a rýchly nárast hladín morí.

Kolaps oceánskeho „dopravného pásu“?

Nová, kontroverzná štúdia publikovaná v prestížnom časopise Communications Earth & Environmenttvrdí, že Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC), známa aj ako „dopravný pás oceánu“, môže skolabovať už v priebehu niekoľkých desaťročí.

Za týmto výskumom stojí tím vedcov z Inštitútu oceánológie Čínskej akadémie vied a Kalifornskej univerzity v San Diegu. Zverejnili ho len niekoľko týždňov po tom, čo miliardár a niekdajší klimatický alarmista Bill Gates verejne spochybnil vplyv teplotných výkyvov na planétu.

Green Cay and Buck Island
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

AMOC: Strážca mierneho podnebia

AMOC je rozsiahly systém prúdov, ktorý presúva teplú vodu z tropických oblastí smerom na sever a chladnejšiu vodu späť na juh. Tento mechanizmus zahŕňa aj známy Golfský prúd, ktorý prúdi z Mexického zálivu popri východnom pobreží USA až do Európy.

Práve vďaka nemu je klíma v Európe, Spojenom kráľovstve a na východe USA omnoho miernejšia, než by bola bez jeho existencie.

Map of the Gulf Stream with its northern extension North Atlantic Drift
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Topenie Grónskeho ľadovca destabilizuje oceány

Štúdia poukazuje na to, že Grónsky ľadovec, ktorý napája túto morskú „klimatizáciu“, sa rýchlo topí v dôsledku globálneho otepľovania. Tavenina sa vlieva do severného Atlantiku, narúša salinitu a spôsobuje stagnáciu prúdenia.

Vedci zaznamenali v tejto oblasti „charakteristický teplotný odtlačok“ v hĺbke 1 000 až 2 000 metrov pod hladinou. Práve táto „horúca škvrna“ je podľa nich dôkazom spomaľovania AMOC.

Huge glaciers are on the arctic ocean in Ilulissat, Greenland
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Počítačový model odhalil alarmujúcu skutočnosť

Vedci použili všeobecný cirkulačný model oceánov, atmosféry a klímy vyvinutý na Massachusettskom technologickom inštitúte (MIT), aby mohli sledovať, ako sa signály zmeny AMOC šíria smerom k rovníku vo forme energetických vĺn.

Tieto vlny sa po príchode do rovníkovej oblasti násobia a vytvárajú spomínanú „oceánsku horúcu škvrnu“. Spomalenie AMOC zároveň spôsobuje ohrievanie podhladinových vôd v subpolárnom Atlantiku – oblasti medzi subtropami a Severným morom.

Na základe údajov z meraní od roku 1960 tím zistil, že stredne hlboké otepľovanie sa začalo prudko zvyšovať koncom 2000-cich rokov. To naznačuje, že pokles AMOC sa začal už na konci 20. storočia.

Ak sa prúdenie spomalí príliš, dôsledky môžu byť dramatické: podľa autorov štúdie môže teplota v Európe klesnúť až o 60 stupňov Fahrenheita (takmer 16 °C).

Blue waves of water of the river and the sea meet each other during high tide and low tide.
Foto: ilustračné, https://www.gettyimages.com/

Bude Európa ako Arktída?

Profesor Jonathan Bamber z Bristolskej univerzity upozornil, že v prípade kolapsu AMOC by sa zimy v Európe podobali tým, aké dnes panujú v arktických oblastiach Kanady, a zároveň by došlo k výraznému úbytku zrážok.

Pozoruhodné pritom je, že posledný kolaps tohto oceánskeho prúdenia nastal zhruba pred 12 000 rokmi – tesne pred ukončením poslednej doby ľadovej.

Okruhy tém: Doba ľadová Európa golfský prúd Klíma zmena počasia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk