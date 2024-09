Leto 2024 bolo najteplejšie v dejinách, celý rok má šancu prekonať teplotné rekordy

Tohtoročné leto bolo najteplejšie v histórii vedenia záznamov. Je tak pravdepodobné, že aj celý rok 2024 bude najteplejší, ktorý dosiaľ ľudstvo zaznamenalo. Vyplýva to z údajov európskej klimatickej služby Copernicus.

Severné meteorologické leto počas júna, júla a augusta malo podľa služby v priemere 16,8 stupňa Celzia. To je o 0,03 stupňa Celzia viac ako predošlý rekord, ktorý padol vlani.

Augusty v rokoch 2024 a 2023 boli celosvetovo najteplejšie augusty so zhodnou teplotou 16,82 stupňa Celzia. V júli rekord nepadol, ale keďže jún bol oproti vlaňajšku oveľa teplejší mesiac, celé leto tak bolo najteplejšie, vysvetlil riaditeľ služby Copernicus Carlo Buontempo.

Copernicus má dáta od roku 1940, ale americké, britské a japonské záznamy, ktoré sa začali v polovici 19. storočia, tiež ukazujú, že uplynulé desaťročie bolo najteplejšie od začiatku pravidelných meraní a podľa niektorých vedcov pravdepodobne za posledných 120-tisíc rokov.

Globálne rekordy padajú v čase, keď svetové teploty vytláča nahor klimatická zmena spôsobená ľuďmi a dočasne sa pod to podpísal aj klimatický fenomén El Niño. To sa podpísalo aj pod extrémne počasie vo svete. S predpovedaným ochladzujúcim fenoménom La Niña by posledné štyri mesiace v roku nemuseli priniesť rekordy. Podľa Buontempa však pravdepodobne nebude dostatočne chladný na to, aby rok 2024 neprekonal ročný rekord.