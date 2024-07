Klimatická kríza predlžuje dni

Topenie ľadu spomaľuje rotáciu planéty a mohlo by narušiť internetovú prevádzku, finančné transakcie a GPS. Analýza ukazuje, že klimatická kríza spôsobuje predlžovanie každého dňa, pretože masové topenie polárneho ľadu mení tvar planéty, referuje portál The Guardian.

Vedecké pozorovania ukazujú, že ľudská činnosť zásadne mení Zem a prírodné procesy, ktoré prebiehali miliardy rokov. Zmena dĺžky dňa, hoci je merateľná v milisekundách, môže potenciálne narušiť internetovú prevádzku, finančné transakcie a GPS navigáciu, ktoré sú závislé od presného merania času.

Dĺžka dňa na Zemi sa v geologickom období neustále predlžovala kvôli gravitačnému odporu Mesiaca na oceány a pevniny. Avšak topenie grónskych a antarktických ľadovcov v dôsledku globálneho otepľovania spôsobeného ľudskou činnosťou viedlo k redistribúcii vody z vysokých zemepisných šírok do svetových oceánov, čo spôsobilo akumuláciu vody bližšie k rovníku a tým Zem zhrubla. To spomaľuje rotáciu planéty a ešte viac predlžuje deň.