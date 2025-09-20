Guterres varuje - cieľ ohraničiť oteplenie na 1,5 °C je na pokraji kolapsu

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN)António Guterres v piatok vyjadril obavy, že snahy o obmedzenie globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia nad predindustriálnu úroveň sú na pokraji zlyhania. Vyhlásil to v čase, keď OSN pripravuje klimatický týždeň v rámci svojho každoročného diplomatického zhromaždenia.
Ciele krajín, ktoré podpísali Parížsku dohodu, známe ako Národné príspevky (NDC), mali byť pôvodne predstavené už pred niekoľkými mesiacmi, no geopolitické a obchodné napätie spomalili tento proces. „Sme na pokraji kolapsu tohto cieľa,“ povedal Guterres pre AFP.
Mnohé krajiny neoznámili svoje plány
Zdôraznil potrebu, aby krajiny predložili klimatické akčné plány plne zosúladené s cieľom 1,5 stupňa Celzia, ktoré pokrývajú celé ich ekonomiky a emisie skleníkových plynov. „Je nevyhnutné, aby sme v nasledujúcich rokoch dosiahli drastické zníženie emisií, ak chceme udržať limit 1,5 stupňa Celzia nažive,“ dodal.
Globálne emisie dosiahli rekordnú úroveň, no EÚ vedie obrat k znižovaniu
Menej ako dva mesiace pred konferenciou COP30 v Brazílii mnohé krajiny, vrátane Číny a Európskej únie, ktoré sú považované za kľúčové pre budúcnosť klimatickej diplomacie, stále neoznámili svoje plány. Guterres vyzval na zvýšenú pozornosť k tejto problematike, ktorá bola v ostatných rokoch zatienená pandémiou koronavírusu a viacerými vojnami.
Rok 2024 bol najteplejší v histórii
OSN dúfa, že klimatický samit v New Yorku, ktorému spolupredsedajú Guterres a brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva, oživí úsilie pred konferenciou COP30. Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC), ktorý zhromažďuje prácu vedcov z celého sveta, predpovedá 50-percentnú pravdepodobnosť, že sa klíma do rokov 2030 až 2035 oteplí v priemere o 1,5 stupňa.
Vedci zdôrazňujú, že každé zvyšovanie teploty stupňuje riziká ako vlny horúčav či ničenie morského života. Udržanie otepľovania na 1,5 stupňa namiesto dvoch stupňov by výrazne obmedzilo najkatastrofickejšie dôsledky, uvádza IPCC. OSN tiež informovala, že rok 2024 bol najteplejším rokom v histórii meraní.