Globálne emisie dosiahli rekordnú úroveň, no EÚ vedie obrat k znižovaniu

V roku 2024 dosiahli globálne emisie skleníkových plynov rekordných 53,2 gigaton emisií ekvivalentu oxidu uhličitého, bez započítania emisií z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesníctva.
Ako referuje Spoločné výskumné centrum Európskej únie, to predstavuje nárast o 1,3 % oproti predchádzajúcemu roku. Tento nárast zodpovedá približne 665 miliónom ton oxidu uhličitého, čo je množstvo, ktoré vyprodukovala Nemecko v roku 2024.
Zatiaľ čo emisie EÚ sa znížili o 1,8 % (takmer 60 miliónov ton), emisie Číny a USA zostali relatívne stabilné. Medzi ôsmimi najväčšími emitentmi – Čína, USA, India, EÚ, Rusko, Indonézia, Brazília a Japonsko – zaznamenali pokles emisií len EÚ (-1,8 %) a Japonsko (-2,8 %), zatiaľ čo ostatné krajiny buď zostali na stabilnej úrovni, alebo zvýšili svoje emisie.
Napriek rastu absolútnych emisií všetky hlavné ekonomiky znižujú intenzitu emisií na jednotku HDP. EÚ pokračuje v dlhodobom trende znižovania emisií, ktorý bol krátko prerušený v roku 2021 po pandémii COVID-19.
EÚ si stanovila ambiciózne ciele v rámci Európskej zelenej dohody a Európskeho klimatického zákona, vrátane zníženia čistých domácich emisií o aspoň 55 % do roku 2030 a dosiahnutia klimatickej neutrality do roku 2050. V júli 2025 Komisia predstavila návrh cieľa na rok 2040, ktorý zahŕňa možnosť zníženia emisií o 90 % oproti roku 1990.