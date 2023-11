Globálne otepľovanie sa zrýchľuje, varuje vedec: Prečo je teraz čas konať

Zvýšené horúčavy, stúpajúca hladina morí a časté extrémne počasie – tieto symptómy globálneho otepľovania sú nám všetkým dobre známe. Avšak podľa nedávneho výskumu amerického klimatológa Jamesa Hansena, situácia je ešte alarmujúcejšia, než sme si doteraz mysleli. Hansen, ktorý ako prvý upozornil na skleníkový efekt v 80. rokoch, predpovedal, že globálne otepľovanie sa zrýchľuje rýchlejšie, než sa odhaduje, a to s potenciálnymi katastrofickými dôsledkami.

Čo to znamená pre našu planétu?

Vplyv na životné prostredie znamená, že sme svedkami stále viac nevypočítateľného počasia, čo spôsobuje obrovské hospodárske a sociálne dôsledky. Obdobia sucha a horúčav ovplyvňujú úrodu a zdroje vody, ktoré sú základom pre život. Zemská klíma je citlivejšia na zmeny spôsobené človekom, ako si vedci doteraz uvedomovali, čo znamená, že sa spustí „nebezpečný“ výbuch zahrievania, ktorý spôsobí, že svet bude o 1,5 °C teplejší, ako bol v priemere pred rokom 2020 a predpokladá sa, že sa do roku 2050 oteplí o 2 °C.

Zvýšenie veľkých teplôt o 1,5 °C, ktoré vedci predpovedajú už v tomto desaťročí, je kritickým varovaním pre nás všetkých. Hansen tiež varuje, že toto oteplenie by mohlo mať za následok katastrofálny nárast hladiny morí pre svetové pobrežné mestá.

Ako by sme mali reagovať?

V súčasnosti je iba jediné riešenie, a to je zníženie emisií. Hansen a jeho kolegovia argumentujú, že treba prijať radikálne kroky vrátane globálnej uhlíkovej dane, ktorá by mohla poskytnúť ekonomické stimuly na zníženie uhlíkovej stopy. Takisto sa objavujú i kontroverzné metódy, ako je slnečné geoinžinierstvo, teda rozprašovanie síry do atmosféry s cieľom odraziť slnečné žiarenie. Tieto riešenia sú však spochybňované pre možné vedľajšie účinky.

„Sme v počiatočnej fáze klimatickej núdze,“ hovorí vedec pre The Guardian. „Takéto zrýchlenie je nebezpečné v klimatickom systéme, ktorý je už ďaleko mimo rovnováhy. Zvrátenie trendu je nevyhnutné – musíme ochladiť planétu – v záujme zachovania pobrežia a záchrany svetových pobrežných miest.“

Ako to ovplyvňuje ľudstvo?

Hansenove varovania sú jasné – nečinnosť bude mať za následok svet, ktorý bude „menej vhodný pre ľudstvo„. Týka sa to každého z nás. Ovplyvní nielen prirodzené systémy, ako sú lesy a oceány, ale aj našu schopnosť pestovať potraviny, udržiavať ekonomickú stabilitu a stabilný sociálny poriadok.

Je to naozaj tak zlé?

Kým niektorí vedci, ako napríklad Michael Mann z Pensylvánskej univerzity, majú k Hansenovým zisteniam výhrady, nemožno poprieť, že Hansenove predchádzajúce predpovede sa ukázali ako presné. Vzhľadom na doterajšie roky nečinnosti je dôležité prikladať vážnosť novým štúdiám a podporovať opatrenia na ochranu našej planéty.

Aká je budúcnosť?

To, čo robíme teraz, ovplyvňuje budúcu generáciu. Ak nezmeníme smerovanie, budúcnosť bude plná klimatických extrémov a následných humanitárnych kríz. Je na čase, aby sme sa spojili ako globálna komunita a začali konať – znižovanie emisií, inovácie v oblasti čistej energie a spoločenské zmeny. Len tak môžeme nájsť cestu k udržateľnejšej budúcnosti pre našu Zem.