Vodíková technológia: Budúcnosť alebo veľký omyl?

Potom, čo elektromobilita odhalila svoje nedostatky najmä v oblasti nákladnej, lodnej a leteckej dopravy, oči sveta za začali obracať na pohon na báze vodíka. Avšak je vodíková technológia skutočnou nádejou alebo len obyčajným omylom?

Pri pohľade na gigantický bager v kamennom lome v Staffordshire vo Veľkej Británii by ste si mohli myslieť, že ide o bežný stroj. No keď sa naň pozriete bližšie, zistíte, že miesto nádrže s naftou má vodíkový palivový článok. Tento bager je len jedným z mnohých vozidiel poháňaných najľahším prvkom na Zemi – vodíkom. Aj na Slovensku existujú startupy, ktoré túto technológiu používajú v autobusoch a podobne. Ak by sme totiž chceli využiť elektrickú energiu na pohon ťažkých strojov, batéria by musela vážiť 5 ton a nabíjala by sa veľmi dlho. Naproti tomu vodíkový palivový článok je ľahký a nákladné auto sa nabíja iba pár minút.

Ako funguje vodíková technológia?

Vodík reaguje s kyslíkom v palivovom článku a vytvára elektrinu. Jedným z výsledkov tejto reakcie je voda. Prečo teda nevyužívame túto pokrokovú čistú technológiu? Príčin je hneď niekoľko. Napriek tomu, že priaznivci vodíkovej revolúcie v roku 2000 predpovedali tejto technológii dominanciu na trhu, nestalo sa tak najmä z dôvodu chýbajúcej infraštruktúry a tiež, že vývoj elektrických batérií už mal značný náskok pred vodíkovými. Avšak dnes sa znova objavuje ako alternatíva tam, kde nedokážeme naplniť potreby elektrickým pohonom – ako napríklad pri ťažkých strojoch, nákladnej, lodnej či leteckej doprave.

Výzvy pre vodíkovú energiu

Jednou z hlavných prekážok vodíka je spôsob jeho výroby. Tento prvok sa totiž vyrába rozkladom zemného plynu, čo je nákladné a vzniká pritom vysoký obsah oxidu uhličitého. Alternatívou je výroba pomocou obnoviteľnej energie, ktorá je však tiež drahá.

Ďalší problém je uskladnenie tohto prvku, ktorý je veľmi výbušný. Aby neunikal, musí byť udržiavaný v kvapalnom stave pri teplote menej ako -253 °C. Takisto je otázne skladovanie vodíka na čerpacích staniciach a podobne. Tak ako to teda s vodíkom je? Zachráni ľudstvo, či ide o omyl?

Vodík má potenciál stať sa kľúčovým hráčom v ekosystéme nulovej emisie uhlíka. Hoci pred dvadsiatimi rokmi prehral svoju bitku proti batériovým autám, dnes sa zdá, že nájde svoje miesto v budúcnosti udržateľnej energie. Avšak musí si poradiť s niekoľkými výzvami.