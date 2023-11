Ako vplýva životné prostredie na ochorenia? Nový výskum prináša odpovede

Vedci v posledných rokoch intenzívne skúmajú, ako životné prostredie ovplyvňuje náš zdravotný stav. Nové zistenia a lepšie pochopenie týchto vplyvov môže prispieť k zníženiu výskytu chronických ochorení.

Odkazy na minulosť

Pred tromi desaťročiami profesorka Martine Vrijheid na London School of Hygiene and Tropical Medicine skúmala vplyv nebezpečného odpadu v Európe na vrodené vady. Jej výsledky odhalili, že v blízkosti skládok skutočne existuje vysoké riziko. To podnietilo vedcov k ďalším výskumom. Môžeme bezpečne žiť v takomto prostredí? Aký je skutočný vplyv životného prostredia na ľudské zdravie a vznik chronických ochorení?

Expozóm: kombinovaný vplyv na naše zdravie

Expozóm je termín, ktorý zahŕňa kombinované vplyvy životného prostredia a reakcie nášho tela na tieto vplyvy. Zahrňuje faktory ako strava, miesto bydliska, pracovné podmienky a interakciu s fyzickým prostredím.

Odhaduje sa, že až 70 % chronických ochorení je ovplyvnených faktormi životného prostredia. Medzi najvýznamnejšie faktory patrí znečistenie ovzdušia z fosílnych palív, ktoré pochádzajú z tovární, áut, elektrární a budov. Zníženie emisií a prechod na využívanie udržateľnej energie môže teda prispieť k zlepšeniu nášho zdravia.

Vplyv už od narodenia

Profesorka Vrijheid teraz vedie projekt ATHLETE financovaný EÚ, ktorý sa zameriava na vplyv expozómu na zdravie mladých ľudí v Európe. Skúma faktory, ako sú vystavenie toxickým chemikáliám, tabakovému dymu a parabénom (chemikálie používané ako konzervačné látky v kozmetike), ktoré môžu mať dlhodobé účinky na zdravie detí. „Je oveľa efektívnejšie začať s prevenciou u detí alebo tehotenstva, ako riešiť rizikové faktory, keď sú ľudia starší a už sú na ceste k chorobe,“ upozorňuje Vrijheid. „Čokoľvek, čo sa stane v týchto veľmi raných rokoch, môže mať následky neskôr v živote,“ dodáva.

Výskumníci konkrétne zistili, že vystavenie detí medi bolo spojené s markerom zápalu. Pravdepodobné mechanizmy ochorenia sa našli aj pri iných znečisťujúcich látkach vrátane tabakového dymu a parabénov. Podľa Vrijheid aj keď deti nevykazujú navonok žiadne príznaky, zmeny vidieť v ich genetike a proteínových profiloch. „Tie nám môžu povedať niečo o ich budúcom riziku ochorenia,“ hovorí vedkyňa.

Môže zmena kozmetiky priniesť lepšie zdravie?

V rámci štúdie ATHLETE vo Francúzsku sa skúma, ako zmeny v produktoch pre osobnú hygienu žien ovplyvňujúcich ich vystavenie látkam ako ftaláty, ktoré sú endokrinnými disruptormi a ovplyvňujú hormonálny systém.

Celkom 90 mladých žien vo veku medzi 18 a 30 rokmi počas piatich dní vymení svoju obvyklú kozmetiku za alternatívne produkty. Cez analýzu vzoriek moču, zozbieraných pred a po experimente, štúdia sleduje, či zmenu alebo obmedzenie použitia týchto produktov môže znížiť hladinu chemikálií v organizme.

V inom segmente projektu ATHLETE sa zameriavajú na obsah chemikálií v pesticídoch, obaloch potravín a ďalších produktoch bežne používaných v každodennom živote.

Mestské prostredie a zdravie

Vzhľadom k tomu, že väčšina európskej populácie bude do konca tohto desaťročia žiť v mestách, je dôležité poznať vplyv tohto prostredia. Projekt EXPANSE financovaný EÚ sa sústreďuje práve na túto oblasť. Zaoberá sa výskumom vystavenia rôznym škodlivým látkam v mestách a ich vplyve na zdravie obyvateľov.

Čo to znamená pre nás?

Pochopenie, ako životné prostredie ovplyvňuje naše zdravie, sú kľúčové pre tvorbu politík, ktoré nám môžu pomôcť žiť zdravšie a dlhšie. Výskumy ako ATHLETE a EXPANSE poskytujú cenné informácie o tom, ako môžeme minimalizovať riziká spojené s naším životným prostredím a maximalizovať naše šance na dobré zdravie.