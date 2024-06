ESG normy v bankách: Aké sú očakávania a aké aktivity vykonáva bankový sektor ?

Banky na Slovensku si udržiavajú silnú reputáciu v očiach verejnosti, ktorá ocení ich prínos v sociálnych a etických aspektoch podnikania. Ľudia očakávajú ich angažovanosť najmä v riadení firmy a sociálnych iniciatívach, pričom dôležitosť environmentálnych aktivít tiež nesmie byť zanedbaná. Banky aktívne pracujú na projektoch zameraných na udržateľnosť a etiku v rámci ESG.

Podľa najnovšieho prieskumu ESG & Reputation research 2024 realizovaného spoločnosťou Ipsos si až 82% Slovákov myslí, že spoločenská zodpovednosť by mala byť zakotvená v základných hodnotách každej firmy. Zvýšený záujem o túto tému prejavujú najmä tí, ktorí sa snažia žiť udržateľným spôsobom, pričom s týmto názorom súhlasilo 89% respondentov.

Bankový sektor sa intenzívne venuje tejto problematike, čo verejnosť výrazne očakáva. Ľudia predpokladajú, že banky sa najmä zapoja do riadenia a sociálnej oblasti, známe ako pilier „G“ a „S“. Napriek tomu je pre populáciu dôležitá aj environmentálna oblasť (pilier „E“), kde sa očakáva podpora pri prechode na zelenú energiu a ochrane životného prostredia.

V riadení sa zdôrazňuje boj proti finančnej kriminalite a zvyšovanie kybernetickej bezpečnosti, zatiaľ čo v sociálnej sfére by mala byť prioritou zlepšovanie finančnej a technickej gramotnosti, ako uviedla Paula Ivanková z Ipsos. Voči iným sektorom sa banky javia ako menej vplyvné v environmentálnom aspekte, avšak v riadení a sociálnych opatreniach sú vnímané pozitívnejšie.

Vzhľadom na narastajúce environmentálne a sociálne výzvy, bankový sektor považuje oblasť ESG za čoraz kritičkejší aspekt svojho podnikania, ktorý im pomáha riadiť riziká, posilňovať reputáciu, splňať regulačné požiadavky, podporovať inovácie a zlepšovať prístup ku kapitálu.

V roku 2022 zriadila Slovenská banková asociácia (SBA) Komisiu pre ESG a udržateľnosť, ktorá koordinuje aktivity súvisiace s týmito témami. Hlavné úlohy komisie zahŕňajú analýzu dopadov existujúcich a nových legislatívnych štandardov na bankový sektor, pripomienkovanie lokálnej legislatívy týkajúcej sa ESG a udržateľnosti, spoluprácu s Národnou bankou Slovenska a inými štátnymi orgánmi, a rozvoj automatizácie pri zbere údajov ESG.

„Banky hrajú nezastupiteľnú úlohu pri udržateľnom rozvoji,“ vysvetľuje Tomáš Kvašňovský, predseda Komisie. Celosektorový dotazník na zber ESG údajov a testovanie uhlíkovej kalkulačky sú príkladmi aktivít, ktoré pomáhajú bankám splniť regulačné požiadavky a posudzovať ESG profily spoločností.

SBA taktiež spolupracuje na vzdelávacích programoch s KPMG Business Institute, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Ministerstvom dopravy, a organizuje odborné stretnutia s relevantnými asociáciami zameranými na udržateľnosť.