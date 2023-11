Globálne otepľovanie: Je šanca zachrániť Grónsky ľadovec?

Vedci zistili, že grónsky ľadovec môže byť odolnejší voči globálnemu otepľovaniu, ako sa doteraz predpokladalo. Aj keď sa Zem do roku 2100 oteplí o 2 °C, stále môžeme zabrániť tomu, aby sa grónsky ľadovec úplne roztopil a spôsobil drastické zvýšenie hladiny morí, referuje portál Euronews.

Medzinárodný tím výskumníkov dodáva, že dlhodobé prekročenie teploty o 1,7 °C znamená pre planétu nebezpečný stav.

„Naše výsledky zdôrazňujú, že aj keď sa nám v najbližších desaťročiach nepodarí udržať globálne otepľovanie pod hranicou 1,5 alebo 2 stupňov a dočasne prekročíme kritickú teplotnú hranicu grónskeho ľadovca, stále máme šancu konať,“ hovorí Nils Bochow z Arktickej univerzity v Nórsku pre portál Euronews.

Bochow, ktorý je hlavným autorom novej štúdie uverejnenej vo vedeckom časopise Nature, zdôrazňuje, že pomalý ústup ľadovej pokrývky nie je dôvodom na uspokojenie v boji proti klimatickým zmenám.

Aký je bod zlomu pre grónsky ľadový príkrov?

Pomocou počítačových modelov zistili vedci, že otepľovanie spôsobené človekom reaguje na ľadovec tak pomaly, že zníženie emisií skleníkových plynov v priebehu niekoľkých stoviek rokov môže zabrániť do prechodu zrýchleného topenia.

Pri súčasnej úrovni oteplovania o 1,2 °C sa grónsky ľadovec už topí, pričom do augusta 2023 sa z neho do oceánu uvoľnilo 196 miliárd ton ľadu.

Ak by ľadová pokrývka úplne zmizla, jej roztápanie by mohlo viesť ku katastrofálnemu zvýšeniu hladiny svetových morí o viac ako sedem metrov. Štúdia potvrdila, že by k tomu došlo v priebehu stoviek alebo tisícok rokov, ak by Zem prekročila dlhodobú kritickú hranicu 1,7 až 2,3 °C priemernej globálnej teploty.

Dobrou správou je, že aj keby teplota do roku 2100 dočasne dosiahla extrémnu hodnotu 6,5 °C, následné ochladenie pod 1,5 °C v priebehu niekoľkých storočí by teoreticky mohlo tomuto apokalyptickému scenáru zabrániť.

Tento scenár by závisel od rýchleho a rozsiahleho odstraňovania uhlíka vrátane opatrení, ako je rozsiahle zalesňovanie alebo technológie zachytávania a ukladania uhlíka, ktoré zatiaľ nemáme.

Prečo je 1,5 °C stále kritickou hranicou pre grónsky ľadovec?

Vedci upozorňujú, že v podstate všetky ostatné časti klimatického systému reagujú na globálne otepľovanie rýchlejšie ako ľadová pokrývka. Patria sem dažďové pralesy, veterné a zrážkové pomery a systémy oceánskych prúdov.

„Čím vyššie teploty stúpnu, tým ťažšie ich bude dlhodobo udržať na bezpečnej úrovni. Preto musíme konať rýchlo a udržať globálne priemerné teploty pod 1,5 stupňa Celzia,“ dodáva.

Keďže planéta je v súčasnosti na ceste k prekročeniu oteplenia o 3 °C, a to aj napriek Parížskej dohode, je naliehavo potrebné znížiť emisie fosílnych palív, ktoré zohrievajú klímu.