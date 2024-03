Keď mi zavolal De Laurentiis, tá ponuka sa jednoducho nedala odmietnuť, vraví Calzona o ponuke Neapola

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie a zároveň kouč talianskeho úradujúceho šampióna SSC Neapol Francesco Calzona poskytol vo štvrtok rozhovor pre portál Cronache di Spogliatoio, v ktorom sa vyjadril k viacerým detailom jeho príchodu pod Vezuv. Informáciu priniesol web Tuttonapoli.net.

Ponuku od prezidenta Neapolu nemohol odmietnuť

„Keď mi zavolal prezident Neapola Aurelio De Laurentiis, bol som akurát v Kalábrií, kde bývajú moji rodičia a s bratom tam pomáhame rekonštruovať ich byt. Mal som sa tam pôvodne zdržať štyri dni, ale všetko sa zmenilo,“ začal rozprávanie 55-ročný tréner, ktorý pomohol slovenskej reprezentácii postúpiť na ME 2024.

„Tesne pred hovorom s prezidentom De Laurentiisom som sa prechádzal popri mori, kde sa snažím nachodiť aspoň 10 kilometrov, ak mi to dovolí čas. Tentoraz som čakal na rybársku loď a čerstvé ryby. V momente keď mi zavolal majiteľ Neapola, som samozrejme, na ryby zabudol,“ pokračoval Calzona.

„Telefonát s prezidentom trval približne 40 minút. Kým sme sa rozprávali, premýšľal som. Ani na moment som nezapochyboval, bola to ponuka, ktorá sa jednoducho nedala odmietnuť. Komfortná zóna, to nie je nič pre mňa. Milujem výzvy, aj preto som išiel na Slovensko, do krajiny, ktorú som predtým nepoznal. Neapol je súčasťou môjho života. Vrátiť sa sem a pomôcť klubu je pre mňa veľmi dôležité,“ vysvetlil kouč, ktorý neprehral ani jeden z úvodných štyroch duelov na lavičke „Partenopei“.

Prvý zápas absolvuje proti FC Barcelona

V závere rozhovoru Calzona opísal svoje pocit po tom, čo sa dozvedel, že prvý zápas na lavičke absolvuje proti slávnemu španielskemu klubu FC Barcelona v Lige majstrov.

„Prichádzal som do Neapola v prenajatom aute. Cítil som adrenalín, stiahol som okno a vykríkol. Takú som mal radosť z návratu do Neapola. Potom som sa už zameriaval na prácu s tímom, pretože som zároveň cítil bremeno zodpovednosti za daný región. Váhu toho všetkého si uvedomuje aj celá moja rodina,“ uzavrel Calzona.