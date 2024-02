Angelovič o Calzonovi: Uplietol na seba bič, ale treba mu dať šancu a nie ho hneď kritizovať (rozhovor)

Francesco Calzona sa v utorok stal trénerom talianskeho futbalového klubu SSC Neapol. Zároveň za presne určených podmienok zostáva aj šéfom trénerského tímu pri reprezentácii Slovenska.

Nepochybne práve táto informácia najviac rezonovala na slovenskom športovom poli. Nové vydanie diskusnej relácie V športovom SITE sme preto absolvovali s bývalým futbalistom a v súčasnosti televíznym expertom Stanislavom Angelovičom.

„To, že Francesca Calzonu oslovili Neapolčania aj napriek tomu, že je trénerom našej repre je výborná vizitka jeho práce. Vybudoval si meno a osobne preňho to je aj akési zadosťučinenie. To je jedna rovina. Tá druhá však prináša určité komplikácie pre neho aj pre všetkých tu na Slovensku,“ poznamenal Angelovič hneď na úvod.

Početný tím ľudí

Na kritiku časti verejnosti aj futbalových odborníkov v súvislosti s angažovaním Francesca Calzonu za hlavného trénera talianskeho klubu SSC Neapol a zároveň jeho pokračovanie na lavičke slovenskej reprezentácie reagoval:

„Ja s kritikou z časti súhlasím. Aj z civilných zamestnaní vieme, že ak sa niečo má robiť na sto percent, tak sa to nedá len tak ľahko rozkrájať a deliť energiu medzi rôzne projekty. Je však otázne ako sa mu bude dariť. Na druhej strane, je potrebné pozorne počúvať slová prezidenta SFZ Jána Kováčika, ktorý jasne hovorí, že systém práce Calzonu pozná a vie, čo obnáša. Niekto možno vníma, že Calzona je tréner, ktorý robí všetko a nestíhal by to, no vo svete to už tak nie je. Má vytvorený početný tím ľudí, ktorý mu zbiera dáta a informácie. On ich potom vyhodnocuje a robí rozhodnutia, za ktoré je zodpovedný. Ak to majú tréneri pri našej repre takto nastavené, tak tomu treba veriť. Ja osobne by som tomu nechal čas a súdil až potom,“ povedal bývalý hráč klubov ŠK Slovan Bratislava či MŠK Žilina.

Nová zmluva do konca roka 2025

Slovenský futbalový zväz a 55-ročný kouč z Apeninského polostrova sa pritom len minulý týždeň dohodli na novej zmluve do konca roka 2025. V prípade postupu na MS 2026 by sa kontrakt automaticky predĺžil až do konca účinkovania slovenskej futbalovej reprezentácie na záverečnom turnaji.

„Vyhodnoťme to potom, po pár mesiacoch, nie teraz. Sám tréner si na seba uplietol najväčší bič. Je pod tlakom. Aj tu, aj v Neapole. Treba mu však nechať čas, tak ako ho dostal na začiatku po nástupe do funkcie. Dajme mu šancu a počkajme si na to, ako to dopadne,“ povedal Angelovič a dodal: „Zachytil som, že jeho blízki spolupracovníci v realizačnom tíme s tým nemajú najmenší problém. Dôležité bude, aby s tým boli ok aj samotní hráči, ktorí vytvárajú najpodstatnejší produkt- podávajú výkon na ihrisku.“

Všetky strany idú do rizika

Ešte výraznejší dôraz na dosahovanie výsledkov a požadovaných výkonov čaká na Calzonu pod Vezuvom. „Partenopei“ sú totiž po 24. kole talianskej Serie A až na 9. mieste. Obhajca ligového titulu zároveň bojuje v osemfinálovej fáze Ligy majstrov. V úvodnom meraní síl, ktoré bolo zároveň premiérou Calzonu na lavičke, Neapolčania remizovali so slávnym FC Barcelona 1:1.

„Neapol teraz potrebuje celého Calzonu, nie len časť z neho. Je to na prácu 24/7 a do toho budú prichádzať povinnosti pre slovenskú reprezentáciu. Nebude to jednoduché, ale myslím si, že si to tréner všetko zanalyzoval. Chápem však aj kritickejší pohľad slovenského fanúšika. Ten nemusí brať do úvahy charakter práce v Taliansku. Calzona je však spätý s klubom a celý život na niečo také čakal,“ poznamenal bývalý obranca.

„Všetky tri strany (SFZ, Francesco Calzona, SSC Neapol) idú do rizika. Sami si musia vyhodnotiť, či im to za to stojí. Náš zväz, prezident a výkonný výbor však musia už teraz veľmi flexibilne vyhodnocovať a čítať čo bude potrebné urobiť, keď sa stane jedna z variant. Môže sa stať, že Calzona bude v Neapole úspešný a budú ho chcieť v klube naďalej. Čo potom? Máme niekoho?“uzavrel hosť relácie v športovom SITE.

V relácii sa ďalej dozviete:

ďalšie reálie posledných dní v trojuholníku Calzona – SFZ – SSC Neapol

aké sú scenáre Calzonu v budúcnosti

prečo sa oplatí ísť občas do rizika

reakciu na osemfinálové zápasy Ligy majstrov

prečo sa slovenská najvyššia futbalová liga zlepšuje

aké sú hlavné ingrediencie žilinskej úspešnej práce s mládežou

