Calzona bude mať údajne ďalší pracovný úväzok, povedie aj tím úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol

Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Francesco Calzona bude mať do konca aktuálnej sezóny 2023/2024 s najväčšou pravdepodobnosťou ešte jeden pracovný úväzok.

Ako referuje web football-italia.net s odvolaním sa na novinárov na Apeninskom polostrove, Calzona popri práci trénera národného mužstva SR povedie aj tím úradujúceho talianskeho šampióna SSC Neapol.

Do rokovaní je zapojený aj Hamšík

Calzona by mal podľa uvedeného webu prísť v pondelok do Neapola a ešte v priebehu dňa podpísať kontrakt s „partenopei“. Premiéru na lavičke SSC by mal zažiť v stredajšom úvodnom zápase osemfinále Ligy majstrov 2023/2024 proti FC Barcelona. Do rokovaní medzi Calzonom a neapolským klubom je údajne zapojený aj Marek Hamšík.

Kouč neapolského mužstva

Neapolčanov momentálne vedie Walter Mazzarri. Ten sa stal staronovým koučom neapolského mužstva v novembri, keď nahradil Francúza Rudiho Garciu. Mužstvo bolo v tom čase na 4. priečke v tabuľke, keď na Inter Miláno strácalo desať bodov.

Ani príchod skúseného Mazzarriho však nepriniesol zmenu k lepšiemu a Neapol sa v tabuľke v ostatných týždňoch prepadol čoraz nižšie. Momentálne figuruje na 9. priečke z 36 bodmi a až 27-bodovou stratou na vedúci Inter Miláno.