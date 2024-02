Mali by sme sa skôr tešiť a nenazývať to dehonestáciou reprezentácie, hovoria spolupracovníci Calzonu o jeho zmluve s Neapolom

Pokojné vody po postupe slovenskej futbalovej reprezentácie na EURO 2024 rozvíril krok trénera Francesca Calzonu, ktorý po dohode so Slovenským futbalovým zväzom prijal ponuku viesť okrem národného tímu spod Tatier aj SSC Neapol.

V Taliansku podpísal 55-ročný kouč zmluvu do konca aktuálnej sezóny 2024/2025. Tento menej tradičný, no nie ojedinelý ťah spojený so zdvojením trénerskej funkcie, opäť polarizoval futbalovú obec na Slovensku a prebudil kritikov.

„Chceš trénovať klub? Páči sa, ale zbaľ si veci. Jedna stolička sa Calzonovi zlomí,“ povedal pre web šport24.sk bývalý reprezentačný útočník Ľubomír Luhový.

„Ak by to urobil slovenský tréner, tak by bol z toho cirkus. Keď to robí Calzona, tak je to v poriadku. Na druhej strane, netreba mu to zazlievať, viesť Neapol bol určite jeho životný sen a nech tam aj ide, ale v slovenskej reprezentácii musí tým pádom skončiť. Aj tam aj tam jednoducho nemôže byť,“ vyjadril sa pre šport24.sk bývalý reprezentačný kouč a v súčasnosti poslanec Dušan Galis.

A nemohol by zobrať ešte aj hokejovú reprezentáciu, keď je taký nenahraditeľný? Či tam máme Ramseyho, tam netreba. A čo tak hokejový Slovan? Tam to má Oremus nahnuté pre vyjadrenie smerom k Hálakovi. Choré, choré, choré…,“ znelo vyjadrenie trénera Vladimíra Koníka v príspevku televízneho experta Petra Ďuriša na sociálnej siete Facebook.

Redakcia agentúry SITA oslovila dvoch členov reprezentačného tímu Slovenska, aby ponúkli svoj pohľad na udalosti. Rozprávali sme sa s reprezentačným trénerom brankárov Jánom Novotom a asistentom/tlmočníkom Pavlom Farkašom.

Ján Novota, tréner brankárov reprezentácie SR

„Tréner dostal miesto v Neapole aj za to, čo odviedol pri slovenskej reprezentácii. Jeho robota je vynikajúca. Je za tým veľa veci, ktoré ľudia nevidia. Na prípravu tímu, sledovanie hráčov, tvorbu taktiky nie je predsa sám. Má vytvorený tím ľudí, ktorý s ním spolupracujú.“

„Je to vynikajúca reklama pre slovenský futbal. Predstavil sa na lavičke Neapola proti slávnej Barcelone. Už pred zápasom sa všade v súvislosti s ním spomínala naša reprezentácia a to nie je predsa na škodu.“

Pavol Farkaš, asistent/Calzonov tlmočník reprezentácie SR

„Ja to vnímam tak, že určite to nebude ľahké. Poznám ho však už celkom dobre na to, aby som vedel povedať, že tento job by nezobral, ak by nebol presvedčený o tom, že to bude zvládať. Je to typ človeka, ktorý dáva svojej robote vždy 100%. Vôbec sa nebojím, že by niečo nestíhal, naopak som presvedčený, že to zvládne.“

„Je to neštandardné rozhodnutie, no naša reprezentácia je už zabehnutá. Som za neho rád. Je to dobrá vizitka aj pre náš futbal. Držím mu palce. Niektorí ľudia sú za, iní proti, ale na to sme si už mohli zvyknúť. Čas ukáže, či to bolo správne riešenie, ale ja osobne sa o to neobávam. Tréner Calzona aj so svojim staffom majú kvalitu na to, aby to zvládli.“

„So svojim realizačným tímom má veci presne zadelené a určené kto má aké kompetencie v celku. Tréner má o každom zo 45 sledovaných hráčov po ich zápasoch reporty. Kostra tímu na EURO je z 80 % daná. Ak niekto vyskočí, alebo naopak, tak budeme o ňom vedieť. Aj ja osobne chodím sledovať zápasy našich hráčov. Máme k dispozícii aj rôzne programy na monitorovanie jednotlivých hráčov. V tomto nevidím žiadny problém. V príprave sa nič nezanedbá. Je to podobné ako na ihrisku, kde je 11 hráčov zodpovedných za výkon. Aj tréner má okolo seba ľudí, ktorí takisto odvádzajú tímovú robotu. Tréner je ten kto vytvára rozhodnutia a je za ne zodpovedný, ale všetci členovia staffu majú k tomu čo povedať.“

„Neviem prečo niektorí ľudia tvrdia, že je to dehonestácia slovenskej reprezentácie. Fakt, že trénera Slovenska povolá jeden z najväčších klubov v Európe nemožno predsa vnímať ako dehonestáciu. Za to všetko čo pre našu krajinu urobil, by sme sa z tohto kroku mali skôr tešiť, nie ho kritizovať. Každý si môže povedať svoj názor, ale veci treba vidieť nie len svojimi očami.“