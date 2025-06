Karas: Danko zmenil zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska, zo svojej úspešnej hybridnej operácie musel byť sám prekvapený

Podpredseda NR SR a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko zmenil zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska, zo svojej úspešnej hybridnej operácie musel byť sám prekvapený. Uviedol to bývalý minister spravodlivosti Viliam Karas (KDH) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.

Karas tak reagoval na uznesenie o odmietnutí sankcií voči Rusku, ktoré schválilo 51 poslancov vládnej koalície vo štvrtok 5. júna. Podľa Karasa bol sám líder národniarov Danko, ktorý uznesenie inicioval, prekvapený, že to prešlo parlamentom.

Uznesenie o sankciách prešlo, aj keď to nik nečakal

„Zmenil tým zásadným spôsobom orientáciu a politiku, ktorou sa rád chváli aj premiér Robert Fico (Smer-SD) a prezident Peter Pellegrini, a teda takzvanú politiku na všetky štyri svetové strany. Týmto uznesením preorientoval zahraničnú politiku koalície na jednu svetovú stranu,“ vyhlásil Karas.

Ako doplnil, síce to bol úspech Danka, ale Slovensko podľa neho v zásade prehralo vo vzťahu k EÚ a k záväzkom, ktoré Slovensko voči EÚ má. „Bez ohľadu na to, čo si myslíme o tej-ktorej sankcii, patríme do EÚ, máme záväzky voči EÚ a musíme vystupovať ako jeden celok,“ zdôraznil Karas.

Vznikol problém pre vládu aj prezidenta

Vyjadril sa aj k tomu, do akej miery bude toto uznesenie záväzné. Ako vysvetlil, ide o uznesenie parlamentu, ktoré má jasné body a myslí si, že vytvorilo vážny hlavolam pre vládu aj Fica. „Jediné východisko, ktoré vidím pre koalíciu v tejto situácii, je, že ak nechcú ministri ignorovať NR SR, čo si myslím, že si nedovolí nikto z ministrov, tak jediné riešenie je prísť s novým uznesením do NR SR, čo by bola politická samovražda pre koalíciu,“ uviedol Karas s tým, že možnosťou je aj to, že prezident využije svoju ústavnú kompetenciu a sám sa zúčastní na rokovaniach a bude presadzovať zahraničnú politiku aj v nesúlade s uznesením.

Karas nazval celú situáciu Dankovou „hybridnou operáciou“. Uzneseniu totiž prehádzala petícia Slovenského hnutia obrody na vyhlásenie referenda na odmietnutie protiruských sankcií. Petíciu podporila aj SNS, prezident však odmietol referendum vyhlásiť. Karas v tejto súvislosti uviedol, že sankcie voči Rusku majú zmysel, a že prezident konal odvážne. Ako podotkol, kresťanskí demokrati si ctia inštitút referenda, keďže ide o inštitút priamej demokracie, keď ľudia môžu povedať svoj názor.

Pellegrini sa mal podľa Karasa obrátiť na Ústavný súd

„Z tohto pohľadu je preto potrebné veľmi opatrne a citlivo chodiť okolo zásahov, či sa uskutoční, alebo nie. Treba však povedať, že ak by organizátori referenda dali aspoň minimum energie do toho, aby ho pripravili kvalitne, tak by sme túto diskusiu vôbec nemuseli riešiť. Stačilo sa poradiť s právnikmi,“ myslí si Karas.

S rozhodnutím prezidenta nevyhlásiť referendum súhlasí, pretože aj podľa neho nebola referendová otázka položená správne a právne čisto, čo by mohlo spôsobiť problémy v praxi. Karas súhlasí s tým, že sa mal Pellegrini v tejto veci obrátiť aj na Ústavný súd SR, no predpokladá, že niektorí organizátori petície sa na Ústavný súd SR napokon obrátia.

Ak ide o nevyhlásenie petície, Danko sa v Sobotných dialógoch vyjadril, že sa Pellegrini správa tak, ako by sa správal Ivan Korčok (PS) či bývalá prezidentka Zuzana Čaputová. Je preto presvedčený, že bude mať problém v nasledujúcich prezidentských voľbách, pretože sa správa inak, než prezentoval pred voľbami.