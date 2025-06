To, čo si dovolil Pellegrini, si nedovolila ani Čaputová. Pellegrini nevyhlásením referenda porušil zákon, tvrdí Danko – VIDEO

Rozhodnute prezidenta nevyhlásiť referendum je nezákonné. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko. Reagoval tak na rozhodnute Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o neuplatňovaní protiruských sankcií. Danko verí, že to bude preskúmané príslušnými orgánmi.

„Svojim spôsobom obdivujem odvahu Pellegriniho, že si dovolil rozhodnúť o ignorovaní niekoľko stotisíc podpisov. Referendum je ten najväčší inštitút v demokracii,“ upozornil Danko s tým, že ak sa vyzbiera také množstvo podpisov, mali by byť s náležitou starostlivosťou preskúmané a nemali by sa brať ľahkú váhu. Danko zdôraznil, že to, čo si dovolil Pellegrini, si nedovolila ani bývalá prezidentka Zuzana Čaputová.

Neisté argumenty a pochybnosti o originalite podpisov

Argumenty na nevyhlásenie referenda sú podľa predsedu SNS neisté. „Zaznievali spochybňovania originality podpisov, posudzoval otázky, že či to je alebo to nie je v súlade,“ uviedol Danko s tým, že prezident mal postupovať inak a v prípade pochybností o originalite podpisov sa mal obrátiť na inštitúcie v gescii ministerstva vnútra.

„Ak pán prezident nemá jasno v tom, či to je alebo nie je v súlade so zákonmi SR, na to slúži Ústavný súd SR. Som v šoku, že si to prezident vzal na svoje triko,“ vyhlásil Danko. V mene SNS vyjadril podporu tým, ktorí podpisy zbierali a súčasne informoval, že pre nich pripravia právnu obranu. Danko sa v tejto súvislosti spojí s predsedom Slovenského hnutia obrody Róbertom Švecom.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

„Súčasne viem, že právne podklady spracovával aj pán Harabin,“ dodal predseda národniarov s tým, že ich má v pláne pozvať aj na rokovanie parlamentu vo štvrtok 5. júna. Počas neho sa má o 11:00 hlasovať o uznesení, v ktorom SNS vyzýva vládu k zdržanlivosti, ak ide o protiruské sankcie. Danko totiž podotkol, že rátal s takýmto vývojom a obštrukciami, a preto toto uznesenie podal pred mesiacom do podateľne Národnej rady SR.

SNS varuje pred hospodárskymi škodami

V uznesení konštatujú, že sankcie spôsobujú veľkú škodu slovenskému hospodárstvu. „V pondelok ma požiadal náš koaličný partner Smer-SD, aby som odložil hlasovanie, čo sme aj urobili. Budem sám zvedavý, ako zareaguje premiér Robert Fico (Smer-SD) a politická strana Smer-SD, pretože nemali výhradu k obsahu tohto znenia. Budem čakať, ako zahlasuje aj Hlas-SD. Za SNS poviem opakovane, že si za tým uznesením stojíme,“ zdôraznil Danko s tým, že je na čase ukončiť dvojtvárnosť a príde hodina pravdy.

Pripomenul totiž, že predseda vlády a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) opakovane podporili protiruské sankcie, pričom jedno hovorili pred slovenskými novinármi, druhé zase v Bruseli.

„Treba jasne povedať, že nikto nechceme vojnu na Ukrajine a chceme mier,“ dodal predseda SNS s tým, že hádky nepomôžu a faktom podľa neho zostáva, že bez ruských surovín je ničené slovenské hospodárstvo. Ak ide o samotné referendum, Pellegriniho sa budú snažiť presvedčiť, aby svoje rozhodnutie prehodnotil. „Ak mal prezident pochybnosti, mal sa obrátiť na Ústavný súd SR,“ doplnil Danko s tým, že ide o závažné rozhodnutie.