Parlament schválil uznesenie o odmietnutí protiruských sankcií, oponuje rozhodnutiu prezidenta – VIDEO

Štvrtkové uznesenie Národnej rady (NR) SR oponuje rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o odmietnutí protiruských sankcií a jasne konštatuje, že protiruské sankcie spôsobujú slovenskému hospodárstvu veľkú škodu. Uviedol to predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko po schválení uznesenia parlamentu, ktoré vyzýva na zdržanlivosť, ak ide o protiruské sankcie.

Ako zdôraznil, plénum NR SR sa zhodlo na nebezpečnosti sankcií. Ďalej konštatuje, že členovia vlády musia urobiť všetko pre to, aby minimalizovali ruské sankcie a zaväzuje vládu nehlasovať za protiruské sankcie.

Facka od prezidenta

„Naši priatelia z petičného výboru zažili facku od prezidenta,“ reagoval Danko na rozhodnutie prezidenta nevyhlásiť referendum. Predseda SNS zopakoval, že ak boli pochybnosti o obsahu petície, ktoré prezidentovi dodalo Slovenské hnutie obrody (SHO) s takmer 400-tisícimi podpismi, sú tu na to iné orgány, aby posúdili, či podpisy dodala AI, alebo ľudia.

„Ak sú problémy s výkladom, je na to Ústavný súd SR,“ dodal Danko. SNS je tak spoločne so Štefanom Harabinom pripravená urobiť všetko pre to, aby pripravili fundované stanovisko a pomohli organizátorom, ktorí sa snažili dosiahnuť to, čo sa vo štvrtok podarilo v NR SR.

„Ak by vláda konala v súlade s tým, že nebude hlasovať za protiruské sankcie, tak by ľudia nezbierali podpisy pod petičné hárky,“ vyhlásil Danko, ktorý opäť pripomenul, že premiér Robert Fico (Smer-SD) a šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) na Slovensku hovoria inak, a v Bruseli sankcie podporujú. Aj to bol dôvod, prečo iniciovali uznesenie.

„Vždy budem tvrdiť, že západné štáty si želajú naše konflikty a nevedomosť, pretože nás potom ovládajú,“ zdôraznil predseda národniarov s tým, že slovenský parlament tak ako prvý priznáva ekonomické škody, ktoré vznikajú tým, že nás západné štáty nútia odstrihávať sa od východného zdroja energií.

„Celý koncept spočíva v tom, aby sme stratili konkurencieschopnosť, aby investície išli do západných štátov a kupovali sme suroviny a energetické zdroje zo západu,“ doplnil Danko.

Harabin by ako prezident hlasoval proti

Štefan Harabin zdôraznil, že akékoľvek sankcie podľa medzinárodného práva ukladané aj Európskou úniou môžu byť iba vtedy, keď ich podľa Charty OSN schváli Bezpečnostná rada.

„Keď sa tak nestalo, a EÚ len voči Rusku odobrila vyše 25-tisíc sankcií, hrubo porušovala svoju zmluvnú základňu,“ vyhlásil Harabin s tým, že keby bol v úrade prezidenta on, tak by na prvom rokovaní o protiruských sankciách zahlasoval proti.

„To je povinnosť prezidenta SR, pretože prezident skladal sľub, že bude dodržiavať Ústavu SR. A konkrétny článok ústavy hovorí, že SR sa zaväzuje dodržiavať medzinárodné záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv. S hanbou musím konštatovať ako občan SR, že človek v pozícii hlavy štátu hrubo porušuje Ústavu SR a sľub, ktorý dal,“ dodal Harabin, podľa ktorého sú sankcie voči Rusku protiústavné.

Všetci, ktorí za ne hlasovali tak podľa Harabina nerešpektovali ústavu, čo podľa jeho slov hraničí s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa. „Parlament sa postavil na stranu ústavnosti a zákonnosti SR,“ zdôraznil Harabin.

Snažil sa spochybniť podpisy občanov

Predseda SHO Róbert Švec vyjadril potešenie, že pred vyše desiatimi mesiacmi SHO spustilo niečo, čo vo štvrtok vyústilo do prijatia uznesenia NR SR.

„Spoločne so spojencami sme vyvinuli celospoločenský tlak na to, aby ústavní činitelia SR jasne povedali, že sankcie nám škodia a odmietli ich. A to sa dnes stalo,“ uviedol Švec. Ak ide o rozhodnutie prezidenta nevyhlásiť referendum, upozornil, že sa prezident snažil vo svojom vyhlásení spochybniť podpisy občanov, ktorí sa podpísali pod petíciu. V jeho uznesení v písomnej forme však podľa Šveca nie je o tom zmienka.

„Podpisy nespomína ani jedným slovom. Sú to len právne a odborné postoje a odvolávky na zákon. Takže, ak jeho vyhlásenie a rozhodnutie neobsahuje zmienku o nejakých problémoch s petíciou a podpismi, nemáme dôvod sa k tomuto vracať a budeme argumentovať na základe toho, čo prezident oficiálne podpísal, a to sú právne veci,“ dodal Švec s tým, že ak si Pellegrini myslí, že včera niečo zmietol zo stola a bude mať pokoj, tak sa mýli.

„Odkazujem mu, že nič sa neskončilo a všetko sa dnešným dňom iba začína. Ideme nanovo do ringu a za referendum sa budeme biť. Budú nasledovať právne kroky,“ uzavrel Švec.

Protiruské sankcie odmietli

Parlament vo štvrtok schválil uznesenie z dielne SNS, ktorým odmietajú protiruské sankcie. Z uznesenia vyplýva, že by členovia vlády nemali hlasovať za prijatie nových sankcií voči Rusku. Súčasne ich uznesenie zaväzuje presadzovať opatrenia na zastabilizovanie energetického trhu, elimináciu cenovej volatility a ochranu strategických záujmov hospodárstva SR.

Za uznesenie Národnej rady SR o odmietnutí sankčnej politiky a obchodných obmedzení voči Ruskej federácii a ochrane ekonomických a energetických záujmov hlasovalo 51 zo 76 prítomných poslancov. Za návrh hlasoval celý poslanecký klub SNS, väčšina poslancov Smeru a niektorí poslanci za Hlas-SD.

SNS v uznesení zdôraznila, že politika a obchodné obmedzenia voči Rusku prispievajú k rastu cien energií a narúšajú dodávateľské reťazce, čo oslabuje konkurencieschopnosť a hospodársky prospech slovenských podnikov.