Pellegrini nevyhlási referendum o sankciách voči Rusku, návrh je nevykonateľný – VIDEO

aktualizované 4. júna, 15:21

Prezident Peter Pellegrini nevyhlási referendum o neuplatňovaní protiruských sankcii. Ako v stredu uviedol vo vyhlásení, návrh na vypísanie referenda je totiž nevykonateľný. „Požadované referendum jednoducho nie je možné vyhlásiť,“ povedal Pellegrini s tým, že na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky.

Prezident pripomenul, že je povinný preskúmať každú petíciu za vyhlásenie referenda a zistiť, či je v súlade so zákonmi a ústavou a či spĺňa predpísané náležitosti.

Sankcie voči Ruskej federácii

„Zákon o podmienkach výkonu volebného práva nariaďuje prezidentovi odmietnuť vyhlásenie referenda, ak všetky požadované náležitosti nespĺňa,“ zdôraznil Pellegrini s tým, že po dôkladnom preštudovaní návrhu od Slovenského hnutia obrody prišiel k záveru, že tento nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný.

V otázke: „Súhlasíte s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ sú podľa prezidenta tri zásadné nejasnosti. Provou podľa Pellegriniho je to, čo sa myslí pod pojmom Slovenská republika.

„Ide len o štátne orgány, alebo ide aj o celý podnikateľský sektor, respektíve každého jedného občana, ide aj o slovenské obce, mestá, vyššie územné celky?“ spýtala sa hlava štátu. Druhou nejasnosťou je podľa prezidenta pojem Ruská federácia. Tu sa pýta, či ide len o štátne orgány Ruska alebo všetkých jeho občanov.

Rozhodnutie do budúcnosti

„Ako sa vysporiadať napríklad so sankciami voči osobám a firmám z tretích krajín, ktoré sa ocitli na takzvaných sankčných zoznamoch kvôli svojej podpore agresie na Ukrajine, ale nijako nepodliehajú právomociam Ruskej federácie?“ pýta sa prezident.

Pellegrini sa tiež pýta, kto a na základe čoho dokáže stanoviť, ktoré sankcie škodia Slovensku. „Ktorý orgán a podľa akého zákona by to mal posudzovať?“ položil otázku prezident. Doplnil, že keďže neexituje norma, ktorou sa dá posúdiť škodlivosť sankcií, výsledok referenda by bol nevykonateľný.

Z referendovej otázky podľa prezidenta nevyplýva ani to, či má ísť o rozhodnutie len do budúcnosti, teda o pokyn odmietnuť ďalšie prípadné sankcie, alebo sa má týkať aj súčasných sankcii, za prijatie ktorých už Slovensko 17-krát hlasovalo.

Dopad sankcií na ekonomiku

Prezident takisto pripomenul, že sankcie voči Rusku sa v rámci Európskej únie schvaľujú jednomyseľne rozhodnutím všetkých krajín, pričom Slovensko na samitoch zastupuje predseda vlády

„Tieto sankcie sú zároveň opakovane schvaľované a potvrdzované každých šesť mesiacov,“ zdôraznila hlava štátu. Poukázala pritom na to, že Slovensko podľa úradu vlády starostlivo posudzuje dopad sankcií na ekonomiku, obchod a bilaterálne vzťah s tretími krajinami a nesúhlasí s opatreniami, ktoré by boli v rozpore so záujmami SR.

„Predseda vlády SR má vždy právo nehlasovať za to, čo podľa jeho názoru Slovensku škodí,“ vyhlásil prezident. Doplnil, že ak sú raz sankcie už schválené, stávajú sa súčasťou právneho poriadku Európskej únie, a teda aj SR ako jej členského štátu.

„A porušovanie týchto noriem je sankcionované a dokonca bude na Slovensku od 1. augusta aj trestné,“ dodal prezident. Slovenské hnutie obrody (SHO) začiatkom mája odovzdalo hlave štátu petíciu s takmer 400-tisícimi podpismi zameranú proti uplatňovaniu sankcii voči Rusku.

Združenie Brat za brata

V rámci petície žiadali, aby bolo vyhlásené referendum s otázkou, či občania súhlasia s tým, aby SR neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a podnikateľom. Šéf SHO Róbert Švec v tejto súvislosti povedal, že túto iniciatívu podporuje aj europoslanec a predseda hnutia Republika Milan Uhrík či predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko.

Kancelária prezidenta SR v reakcii informovala, že bude s petičnými hárkami narábať v zmysle zákona. Petičné hárky, v ktorých malo byť viac ako 450-tisíc podpisov za referendum o zrušení protiruských sankcií odovzdalo v marci prezidentovi aj proruské motorkárske združenie Brat za brata. Táto petícia však neobsahovala žiadnu referendovú otázku.