Kanada rozdrvila Francúzsko desiatimi gólmi, USA snívajú o ďalšom „zázraku na ľade“ - FOTO

Kanada aj Spojené štáty zakončili základnú časť olympijského turnaja v hokeji bez prehry a s dominantným skóre.
Milan Cortina Olympics Ice Hockey
Kanaďan Connor McDavid (97) strieľa gól francúzskemu brankárovi Antoineovi Kellerovi (30) v tretej tretine počas zápasu mužského hokejového turnaja medzi Kanadou a Francúzskom na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne v Taliansku v nedeľu 15. februára 2026. Foto: SITA/AP
Hokejisti Kanady v nedeľu deklasovali Francúzsko 10:2 a Spojené štáty zdolali Nemecko 5:1, čo znamená, že keď obe zámorské veľmoci ukončili základnú časť olympijského turnaja so stopercentnou bilanciou. Hráči z NHL sa na zimné hry vrátili prvýkrát od roku 2014.

Isté prvenstvo

Kanada pod vedením trénera Jona Coopera ovládla A-skupinu so skóre 20:3. Už pred duelom s Francúzskom mala isté prvenstvo aj postup do štvrťfinále. Hviezdny útočník Connor McDavid sa po góle a dvoch asistenciách stal s deviatimi bodmi najproduktívnejším hráčom základnej časti turnaja.

„Stále sa snažíme zlepšovať. Je to krátky turnaj a každý deň chceme byť lepší. Teraz máme pár dní na prípravu a nachystanie sa na to najdôležitejšie,“ povedal McDavid pre TNT Sports. Kapitán Sidney Crosby si jedným gólom a dvoma asistenciami zvýšil olympijskú bilanciu na 16 bodov a prekonal krajana Jaromea Iginlu v počte bodov spomedzi Kanaďanov na hrách s účasťou hráčov NHL.

Dlhé čakanie na olympijský triumf

Američania túžia po prvom zlate od slávneho „zázraku na ľade“ z roku 1980. Tím USA vyhral C-skupinu so súhrnným skóre 16:5, pričom proti Nemecku dvakrát skóroval Auston Matthews.

Návrat hviezd NHL umožnila dohoda vedenia ligy o prerušení sezóny, pričom organizátori vyriešili aj otázky kvality ľadu a rozmerov klzísk. Kanada patrí medzi hlavných favoritov na zlato, no USA sa netaja ambíciou ukončiť dlhé čakanie na olympijský triumf.

