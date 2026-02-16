Kanada rozdrvila Francúzsko desiatimi gólmi, USA snívajú o ďalšom „zázraku na ľade“ - FOTO

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Hokejisti Kanady v nedeľu deklasovali Francúzsko 10:2 a Spojené štáty zdolali Nemecko 5:1, čo znamená, že keď obe zámorské veľmoci ukončili základnú časť olympijského turnaja so stopercentnou bilanciou. Hráči z NHL sa na zimné hry vrátili prvýkrát od roku 2014.
Isté prvenstvo
Kanada pod vedením trénera Jona Coopera ovládla A-skupinu so skóre 20:3. Už pred duelom s Francúzskom mala isté prvenstvo aj postup do štvrťfinále. Hviezdny útočník Connor McDavid sa po góle a dvoch asistenciách stal s deviatimi bodmi najproduktívnejším hráčom základnej časti turnaja.
Hokej: Kanaďania na olympiáde deklasovali Francúzov 10:2, rozhodcovia nariadili aj trestné strieľanie - FOTO
„Stále sa snažíme zlepšovať. Je to krátky turnaj a každý deň chceme byť lepší. Teraz máme pár dní na prípravu a nachystanie sa na to najdôležitejšie,“ povedal McDavid pre TNT Sports. Kapitán Sidney Crosby si jedným gólom a dvoma asistenciami zvýšil olympijskú bilanciu na 16 bodov a prekonal krajana Jaromea Iginlu v počte bodov spomedzi Kanaďanov na hrách s účasťou hráčov NHL.
Dlhé čakanie na olympijský triumf
Američania túžia po prvom zlate od slávneho „zázraku na ľade“ z roku 1980. Tím USA vyhral C-skupinu so súhrnným skóre 16:5, pričom proti Nemecku dvakrát skóroval Auston Matthews.
Hokej: Nemecko v súboji proti USA strelilo iba gól, ale v tabuľke skončilo na druhom mieste - FOTO
Návrat hviezd NHL umožnila dohoda vedenia ligy o prerušení sezóny, pričom organizátori vyriešili aj otázky kvality ľadu a rozmerov klzísk. Kanada patrí medzi hlavných favoritov na zlato, no USA sa netaja ambíciou ukončiť dlhé čakanie na olympijský triumf.