Kaliňák priznal, že dve percentá HDP na obranu zrejme nepôjdu, dôležitejšia je konsolidácia

Pripomenul, že jeho rezort pomáha s výstavbou nemocníc.
Pavol Machovič
Redaktor regionálnej redakcie
Robert Kaliňák
Podpredseda vlády SR a minister obrany SR Robert Kaliňák. Foto: Archívne, SITA/Milan Illík
Ministerstvo obrany na budúci rok zrejme nebude mať na výdavky k dispozícii dve percentá HDP, čo je záväzok Slovenska smerom k NATO. Ako povedal minister Robert Kaliňák v relácii televízie JOJ 24 Politika 24, na prvom mieste bude konsolidácia. Jeho ministerstvo chce pomôcť aj ďalším rezortom, aby mohli šetriť.

„Ministerstvo obrany prispelo v tomto roku stovkami miliónov k úsporám, v budúcom to bude v desiatkach miliónov. My sme aj prepúšťali a určite budeme zefektívňovať naše fungovanie,“ povedal Kaliňák.

Pripomenul, že jeho rezort pomáha s výstavbou nemocníc. „My sme mali šancu, pri tých úsporách, ktoré sme vykonali, sa do týchto projektov pustiť,“ dodal minister Kaliňák s tým, že nemocnica v Prešove je mimoriadne zložitý projekt.

