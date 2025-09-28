Kaliňák priznal, že dve percentá HDP na obranu zrejme nepôjdu, dôležitejšia je konsolidácia

Ministerstvo obrany na budúci rok zrejme nebude mať na výdavky k dispozícii dve percentá HDP, čo je záväzok Slovenska smerom k NATO. Ako povedal minister Robert Kaliňák v relácii televízie JOJ 24 Politika 24, na prvom mieste bude konsolidácia. Jeho ministerstvo chce pomôcť aj ďalším rezortom, aby mohli šetriť.
„Ministerstvo obrany prispelo v tomto roku stovkami miliónov k úsporám, v budúcom to bude v desiatkach miliónov. My sme aj prepúšťali a určite budeme zefektívňovať naše fungovanie,“ povedal Kaliňák.
Pripomenul, že jeho rezort pomáha s výstavbou nemocníc. „My sme mali šancu, pri tých úsporách, ktoré sme vykonali, sa do týchto projektov pustiť,“ dodal minister Kaliňák s tým, že nemocnica v Prešove je mimoriadne zložitý projekt.