Kaliňák rokoval s ministrami stredoeurópskej obrannej iniciatívy a západného Balkánu – VIDEO

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) rokoval s ministrami obrany stredoeurópskej obrannej iniciatívy a západného Balkánu. Tá zahŕňa Slovensko, Česko, Rakúsko, Maďarsko, Chorvátsko a Slovensko, pričom Poľsko je pozorovateľom.
Ako minister priblížil, témou rokovanie boli aktuálne bezpečnostné výzvy. Prioritnou témou bola situácia na Ukrajine a to, ako dospieť k čo najrýchlejšiemu a spravodlivému mieru. Ministri diskutovali aj o poslednom dronovom útoku v Poľsku či narušení vzdušných priestorov iných krajín.
Rozvoj obranného priemyslu
Kaliňák ďalej informoval, že sa počas rokovania venovali aj dôležitým otázkam v oblasti rozvoja obranného priemyslu. Ten je podľa ministra rozhodujúci, ak ide o budovanie obranyschopnosti krajín v najbližších dňoch aj rokoch.
„Viete veľmi dobre, a to potvrdili viacerí členovia v rámci rokovania, tie veľké rezervy sú spôsobené aj tým, že mnohí hlavní a stabilní dodávatelia si počas krízy začnú vyberať priority a vtedy sa mnohé krajiny dostanú na okraj listu, či už preto, že sú menej ohrozené alebo v tej chvíli nie sú hlavným zákazníkom. Preto tým hlavným slovíčkom, ktoré bolo na programe, bola sebestačnosť a schopnosť zabezpečiť všetky potrebné prostriedky na to, aby sme dokázali svoje krajiny chrániť,“ spresnil minister.
Dôležitou témou bola podľa jeho slov aj skutočnosť, že si niektoré krajiny vybrali cestu veľmi silného budovania obranných kapacít, výzbroje a obranného priemyslu. Zároveň však boli niektorými inštitúciami napádané v súvislosti s ekonomickou stabilitou.
„A toto je zvláštny nepomer, kedy je na jednej strane požiadavka, aby bola zosilnená obranyschopnosť NATO aj EÚ, ale na druhej strane tie organizácie, ktoré sú chránené touto obranou, zároveň majú pochybnosti, či je teda dobré, aby sa do obrany toľko investovalo, lebo to môže narušiť finančnú stabilitu,“ povedal Kaliňák, ktorý by EÚ a Európskej komisii odporučil, aby v tomto nastavili jednoznačné pravidlá a zjednotili sa názory.
Pripojenie krajín západného Balkánu
V druhej časti rokovania ministri rokovali o pripojení sa krajín západného Balkánu. Ministri sa podľa slov Kaliňáka zhodli, že téma rozšírenia EÚ v prospech krajín západného Balkánu musí byť na prvom mieste, pričom nie je správne, aby ich predbehli krajiny, ktoré spĺňajú menej podmienok pre vstup.
„Západný Balkán je stále priestor, kde existuje nejaké pnutie a môže opäť narásť nejaký väčší konflikt, ktorý by bol absolútne neprijateľný v tomto období, a preto je dôležité aby perspektíva integrácie pre tieto krajiny existovala aj naďalej,“ dodal Kaliňák s tým, že aj preto sa Slovensko vrátilo po 15 rokoch do misie KFOR, aby bolo prítomné v Kosove, kde je šanca monitorovať situáciu a prispieť k tomu, aby sa situácia ukázala ako stabilná.
Minister ďalej po rokovaní s ministrami informoval aj o ambícii urobiť projekt, ktorý by znamenal vytvorenie stredného tanku, ktorý by stál 12 až 15 miliónov, čo je o polovicu lacnejšie než veľký bojový tank ktorý stojí 25 až 30 miliónov eur, čo je podľa Kaliňáka pre mnohé krajiny a ich rozpočet neudržateľné. Jedným z kandidátov je podľa slov ministra aj tank CV90120.
Zámerom je tak podľa neho skúsiť niečo efektívnejšie, čo by malo väčší zmysel so spôsobilosťami, ktoré má bojový tank. „To isté platí o antidronovej ochrane a ďalších mnohých veciach, ktoré súvisia s vývojom posledných technológií,“ uzavrel minister.