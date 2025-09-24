Prví žandári by mohli byť pripravení už koncom roka, úspešnosť výcviku bola podľa Kaliňáka vysoká – VIDEO

Prvé hliadky Žandárskeho zboru by mohli byť pripravené už koncom roka. Záujem byť súčasťou Žandárskeho zboru je podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pomerne vysoký. Informoval o tom po výjazdovom rokovaní vlády v Borši. Ako spresnil, privyrobenie si o viac ako 3 000 eur v čistom ročne, je podľa neho atraktívne, čo sa odrazilo aj na záujme stať sa súčasťou Žandárskeho zboru.
Záujem o vstup do Žandárskeho zboru má viac ako 700 ľudí, prvý výcvik bude na začiatku septembra
Prihlášku si už podalo takmer tisíc vojakov, pričom z policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek je to ďalších 800 ľudí. Podľa ministra sa to tak približuje k dvom tisíckam, čo považuje za dobrý priemer, s ktorým sa dá pracovať. Prvých sto záujemcov už absolvovalo aj výcvik. Úspešnosť bola podľa ministra relatívne vysoká, no našli sa aj takí, ktorý skúškami neprešli a budú si ich musieť zopakovať.
„Myslím si, že budeme pred koncom roka schopní niektoré hliadky dostať do sveta,“ povedal minister s tým, že žandári budú chrániť špecifické budovy a objekty, ktoré potrebujú ochranu, ako napríklad jadrová elektráreň.