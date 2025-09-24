Prví žandári by mohli byť pripravení už koncom roka, úspešnosť výcviku bola podľa Kaliňáka vysoká – VIDEO

Rovnako vysoký je podľa ministra obrany aj záujem o pripojenie sa do zboru.
Kristína Valovičová
Redaktorka domácej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MO SR: Výcvik do Národných obranných síl
Minister obrany SR Robert Kaliňák počas brífingu s novinármi na mediálnom dni v rámci pilotneho výcviku do Národných obranných síl vo výcvikovom stredisku Turecký vrch. Turecký vrch, 17. júl 2025. Foto: SITA/Milan Illík
Prvé hliadky Žandárskeho zboru by mohli byť pripravené už koncom roka. Záujem byť súčasťou Žandárskeho zboru je podľa slov ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) pomerne vysoký. Informoval o tom po výjazdovom rokovaní vlády v Borši. Ako spresnil, privyrobenie si o viac ako 3 000 eur v čistom ročne, je podľa neho atraktívne, čo sa odrazilo aj na záujme stať sa súčasťou Žandárskeho zboru.

Prihlášku si už podalo takmer tisíc vojakov, pričom z policajtov a ďalších bezpečnostných zložiek je to ďalších 800 ľudí. Podľa ministra sa to tak približuje k dvom tisíckam, čo považuje za dobrý priemer, s ktorým sa dá pracovať. Prvých sto záujemcov už absolvovalo aj výcvik. Úspešnosť bola podľa ministra relatívne vysoká, no našli sa aj takí, ktorý skúškami neprešli a budú si ich musieť zopakovať.

Myslím si, že budeme pred koncom roka schopní niektoré hliadky dostať do sveta,“ povedal minister s tým, že žandári budú chrániť špecifické budovy a objekty, ktoré potrebujú ochranu, ako napríklad jadrová elektráreň.

Viac k osobe: Robert Kaliňák
Firmy a inštitúcie: SMER-SDŽandársky zbor
Okruhy tém: Minister obrany SR žandári

