Východná hranica NATO musí byť podľa Pellegriniho chránená celá, Slovensko nemôže byť nezabezpečená diera

Prezident Peter Pellegrini dúfa, že Slovensko bude súčasťou antidronovej steny na východnej hranici NATO. Východná hranica podľa neho musí byť chránená celá, bez ohľadu na to, o aké krajiny ide.
Prezident, ktorý sa aktuálne nachádza na pracovnej ceste v USA, zdôraznil, že Slovensko je plnohodnotným členom NATO a aktívne sa zúčastňuje všetkých konzultácií podľa článku 4 Washingtonskej zmluvy. Podotkol, že SR podporuje všetky partnerské krajiny, ktorých vzdušný priestor bol narušený, a súčasne potvrdil, že bezpečnosť východnej hranice je prioritou.
Po návrate na Slovensko sa plánujem stretnúť s ministrom obrany SR i s náčelníkom generálneho štábu, aby ma oboznámili s priebehom rokovaní a plánom do budúcna. V súčasnosti ide stále len o prvotné vyhlásenie Európskej komisie o potrebe vybudovania takéhoto mechanizmu, preto nechcem robiť predčasné závery.
Východná hranica musí byť chránená kompletne
Pellegrini však verí, že Slovensko sa do tohto projektu zapojí. Východná hranica totiž podľa neho musí byť chránená kompletne, bez ohľadu na to, o ktoré krajiny sa jedná.
„V opačnom prípade by to nedávalo zmysel, pretože by to vytváralo bezpečnostné riziká pre celé územie aliancie,“ upozornil s tým, že sa bude informovať o možnostiach, ako môže Slovensko spolu s partnermi chrániť svoj vzdušný priestor, aby sa z východnej hranice Slovenska nestala nezabezpečená diera smerom do západnej Európy.
Pellegrini je presvedčený, že minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD), minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) a predstavitelia Ozbrojených sál SR urobia všetko pre to, aby sa Slovensko stalo súčasťou tohto projektu.
Videokonferencia o vytvorení valu proti dronom
Zástupcovia Maďarska a Slovenska sa nezúčastnia na videokonferencii o vytvorení „ochranného valu proti dronom“ na východnej hranici EÚ, ktorú zvolal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. Korešpondentovi webu eurointegration.com.ua v Bruseli to povedal hovorca Európskej komisie Thomas Rainier.
Videokonferencia sa uskutoční v piatok 26. septembra a zúčastní sa na nej sedem štátov EÚ nachádzajúcich sa na východe bloku – Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko. Pozvánka na účasť bola zaslaná aj Ukrajine. „Určite nevylučujeme ďalšie konzultácie v potenciálne širšom formáte. Zatiaľ sa však na nich zúčastní iba týchto sedem krajín v prvej línii a, samozrejme, Ukrajina,“ dodal hovorca EÚ.
Rainier objasnil, že stretnutie nadväzuje na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie týkajúce sa potreby vytvorenia „ochranného valu proti dronom“ po nedávnych incidentoch v Rumunsku a Poľsku.