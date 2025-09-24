Ďalšie dve stíhačky F-16 by podľa ministra Kaliňáka mohli prísť na Slovensko už čoskoro – VIDEO, FOTO

Ďalšie dve stíhačky F-16 by podľa ministra obranyRoberta Kaliňáka (Smer-SD) mohli prísť na Slovensko už na budúci týždeň. Do konca roka by podľa jeho slov mala prísť ešte minimálne jedna dvojica lietadiel. Slovensko by tak mohlo koncom roka disponovať deviatimi stíhačkami F-16 Block 70 zo 14.
Postupné nasadzovanie lietadiel
O zvyšných piatich sa bude ešte rozhodovať, keďže na nich piloti cvičia v Arizone. Lietadlá budú podľa slov ministra nasadzované postupne od začiatku roka a plná spôsobilosť by mohla byť reálna v priebehu niekoľkých mesiacov.
Východná hranica NATO musí byť podľa Pellegriniho chránená celá, Slovensko nemôže byť nezabezpečená diera
„Máme to trošku posunuté. Nie som s tým úprimne spokojný, no niektoré veci v rámci medzivládnych dohôd nejdú rýchlejšie práve pre komplikovanú situáciu. To je to, čo hovorím, že všade, kde sa dá, musíme byť dostatočne sebestační, aby sme neboli odkázaný na druhého, než si urobí dostatok času,“ vysvetlil minister.
Obranu má na starosti NATO, nie EÚ. Minister Kaliňák reaguje na konferenciu o „múre proti dronom“ – VIDEO
Slovenský vzdušný priestor aktuálne chránia spojenci. Minister spresnil, že spojenci budú naše nebo chrániť ešte tento rok a časť budúceho roka, až kým Slovensko nebude schopné plne prevziať kontrolu nad svojím vzdušným priestorom.
Kedy prišli prvé stíhačky F-16 na Slovensko?
Minister podotkol, že problém s predĺžením súvisí aj s výcvikom personálu, predovšetkým toho obslužného. Pilotov už Slovensko vycvičených má. SR tak k dnešnému dňu disponuje piatimi stíhačkami F-16 Block 70 od spoločnosti Lockheed Martin. Prvé dve lietadlá F-16 prišli na Slovensko vlani 22. júla a ich príchod sprevádzal slávnostný ceremoniál.
Prílet stíhačiek F-16 na Slovensko: Nad letiskom v Kuchyni urobili aj nízky prelet (video+foto)
Tretie lietadlo dosadlo na vojenskom letisku v Kuchyni 12. decembra 2024. Ďalšie dve na Leteckej základni Kuchyňa pristáli tento rok 2. apríla.
Na Slovensku pristáli ďalšie dve stíhačky F-16, už ich máme „doma“ päť – VIDEO
Aj napriek tomu, že lietadlá zatiaľ nechránia náš vzdušný priestor, verejnosť ich už mohla na nebi zahliadnuť v rámci výcvikov či preletov počas významných udalostí, akými boli napríklad oslavy výročia SNP či Letecké dni Milana Rastislava Štefánika na východe Slovenska. Jedna zo slovenských F-16 už má za sebou aj premiéru na zahraničnej leteckej šou.
V prelete sa predstavila na najväčšej bezpečnostnej prehliadke v strednej Európe NATO Days v susednom Česku. Slovensko tak bude v najbližších desaťročiach podľa slov rezortu obrany disponovať tým najvyšším štandardom bezpečnosti vzdušného priestoru. Minister obrany v období prvých dodávok vyslovil zámer doobjednať ešte ďalšie štyri lietadlá F-16.